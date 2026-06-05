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Evaluarea Națională 2026: Înscrierile încep luni, 8 iunie. Documente necesare, termenul limită și alte informații utile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Evaluarea Națională 2026: Înscrierile încep luni, 8 iunie. Documente necesare, termenul limită și alte informații utile

Înscrierile pentru Evaluarea Națională 2026 încep luni, 8 iunie. Spre deosebire de înscrierea la Bac 2026, unde se depun dosare pentru a putea participa la examen, la Evaluare înscrierea se se realizează automat de către secretariatele școlilor gimnaziale unde elevii sunt înscriși, însă aceasta se face tot în baza unor dosare pregătite în prealabil de elevi și părinți.

Rezultatele obținute la acest examen contează pentru admiterea la liceu, influențând direct opțiunile elevilor pentru continuarea studiilor.

Elevii de clasa a VIII-a au fost pregătiți pentru această etapă importantă cu simularea Evaluării Naționale 2026.

Înscrierea la Evaluarea Națională începe pe 8 iunie

Potrivit calendarului oficial pentru anul școlar 2025-2026, înscrierea la Evaluarea Națională 2026 se desfășoară în perioada 8 – 12 iunie 2026.

Înscrierea se realizează automat de către secretariatele școlilor gimnaziale unde sunt înscriși elevii. Elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile pe 12 iunie 2026, ceea ce le oferă o scurtă perioadă de pregătire intensivă înainte de probele scrise care încep pe 22 iunie.

Citește și: Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la  română și matematică

Date importante din calendarul Evaluării Naționale 2026

-8 – 12 iunie 2026: Înscrierea candidaților
-12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
-22 iunie 2026: Probă scrisă Limba și literatura română
-24 iunie 2026: Probă scrisă Matematică
-26 iunie 2026: Probă scrisă Limba și literatura maternă (unde este cazul)
-1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale
-8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după contestații

Ce acte sunt necesare

Pentru înscrierea la Evaluarea Națională 2026, elevii (prin părinți/tutori) trebuie să pregătească un dosar complet. Deși înscrierea se face prin școală, anumite documente sunt esențiale pentru validarea candidaturii.

Documente necesare:

-Cerere-tip de înscriere la Evaluarea Națională 2026 (se completează și se semnează de elev și părinte/tutore legal),
-Copie după certificatul de naștere (sau după cartea de identitate pentru elevii care au împlinit 14 ani),
-Adeverință de studii care să cuprindă media generală pe anul școlar curent, mediile pe discipline relevante (în special română și matematică) și numărul de ore de curs,
-Foaie matricolă (copie conform cu originalul),
-Documente medicale, dacă este cazul (recomandare de la medicul de familie pentru adaptări de examen, cerere pentru egalizarea șanselor etc).

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (deficiențe de vedere, auz, tulburări de neurodezvoltare), există proceduri speciale de egalizare a șanselor. Aceștia trebuie să depună o cerere specifică, însoțită de documente medicale, până la termenele stabilite de comisia de organizare. Modelul de cerere este disponibil pe site-ul Ministerului Educației.

Este recomandat ca dosarul să fie pregătit din timp pentru a evita aglomerația din ultimele zile. Multe școli organizează sesiuni de înscriere ghidată, unde secretariatul verifică documentele pe loc. Părinții trebuie să se asigure că toate copiile sunt lizibile și complete.

Cine se poate înscrie la Evaluare. Ce se întâmplă cu elevii care au corigente

La Evaluarea Națională 2026 se pot înscrie toți absolvenții clasei a VIII-a din învățământul de stat sau particular acreditat, indiferent de forma de învățământ (zi, seral sau frecvență redusă), cu condiția să fi promovat toate disciplinele sau să îndeplinească criteriile de eligibilitate.

Cazul elevilor cu corigente

Elevii care au corigente la sfârșitul anului școlar au dreptul să se înscrie la Evaluarea Națională 2026, dar trebuie să promoveze examenele de corigență înainte de susținerea probelor scrise. Dacă nu trec corigențele, nu pot participa la EN. Rezultatele examenelor de corigență se afișează de obicei înainte de 12 iunie.

Elevii repetenți sau cei care nu au promovat clasa a VIII-a în sesiunea curentă nu se pot înscrie direct. Ei pot susține examenul în sesiuni ulterioare ca absolvenți ai promoțiilor anterioare, urmând procedurile specifice pentru candidații privați.

De asemenea, se pot înscrie:

-Elevii cu statut de repetenți care au recuperat materiile,
-Candidații din învățământul special care urmează programe adaptate,
-Elevii care au urmat cursuri în străinătate și echivalat situația școlară.

Toți candidații trebuie să respecte regulamentul de desfășurare, inclusiv regulile privind obiectele interzise în sala de examen și codul de conduită.

Înscrierea la Evaluarea Națională 2026 este primul pas important spre viitorul academic al copilului, astfel că este importantă și implicarea părinților care ar trebui să verifice dacă toți pașii au fost îndepliniți în vederea susținerii examenului.

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