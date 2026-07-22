Nicolae Stanciu, gol al patrulea meci consecutiv și calificare în sferturile Cupei Chinei
Nicolae Stanciu, gol al patrulea meci consecutiv și calificare în sferturile Cupei Chinei
Albaiulianul Nicolae Stanciu a marcat al patrulea meci consecutiv pentru Dalian Yingbo, care s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Chinei.
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Fostul unirist a deschis scorul în minutul 9, în Henan Songshan Longmen, pe care a învins-o pe 6-5 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1, la finalul prelungirilor. Tot internaționalul român a transformat primul penalty în seria loviturilor de departajare. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani traversează o perioadă remarcabilă, cu 15 prezențe în Super League, cu 6 goluri și două pase decisive, totalizând 1224 minute
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