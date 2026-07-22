România, în topul scumpirilor la carburanți din UE: Prețurile au urcat cu 23,1% într-un an

România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri la carburanți și lubrifianți pentru transportul personal, după ce prețurile au crescut cu 23,1% în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, 22 iulie 2026 de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al combustibililor și lubrifianților a avansat cu 13,7% în ritm anual. Deși majorările s-au înregistrat în toate statele membre, acestea au fost mai temperate decât în luna mai, când creșterea medie în UE a fost de 20,7%, iar patru țări au raportat scumpiri de peste 30%.

Cele mai mari creșteri anuale au fost consemnate în Bulgaria (26%), Lituania (23,5%) și România (23,1%). La polul opus s-au situat Ungaria, cu un avans de doar 2,3%, și Polonia, unde prețurile au crescut cu 5,8%.

Pe de altă parte, evoluția lunară indică o relaxare a prețurilor. În iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, consumatorii din Uniunea Europeană au beneficiat, în medie, de o ieftinire de 6,4% la motorină și de 4,2% la benzină.

Eurostat arată că prețurile la motorină au scăzut în toate statele membre. Cele mai importante reduceri au fost înregistrate în Cehia (-11,3%), Polonia (-9,7%) și Bulgaria (-9,4%), în timp ce cele mai mici ieftiniri au fost raportate în Ungaria (-0,6%), Italia (-1,4%) și Slovenia (-1,6%).

În cazul benzinei, doar Cipru (+0,7%) și Italia (+0,5%) au înregistrat scumpiri față de luna mai. În restul statelor membre, prețurile au scăzut, cele mai consistente reduceri fiind consemnate în Suedia (-7,8%), Belgia (-7%) și Polonia (-6,6%).

În România, atât motorina, cât și benzina s-au ieftinit cu aproximativ 4% în iunie față de luna mai, însă reducerea lunară nu a fost suficientă pentru a compensa creșterea puternică înregistrată în ultimele 12 luni.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)