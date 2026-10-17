Zacusca, secretul sănătății din legumele toamnei: Ce beneficii are unul dintre cele mai iubite preparate românești
Zacusca, secretul sănătății din legumele toamnei: Ce beneficii are unul dintre cele mai iubite preparate românești
Zacusca, unul dintre preparatele emblematice ale gastronomiei românești, îmbină gustul legumelor coapte cu o serie de beneficii nutriționale care o pot transforma într-o alegere inspirată pentru o alimentație echilibrată. Preparată din vinete, ardei copți, ceapă și roșii, aceasta aduce în farfurie fibre, vitamine, minerale și compuși antioxidanți, păstrând totodată savoarea autentică a bucătăriei tradiționale.
Unul dintre principalele atuuri ale zacuscăi este diversitatea legumelor din compoziție. Vinetele contribuie cu fibre alimentare și compuși fenolici, ardeii furnizează vitamina C și carotenoizi, iar roșiile sunt o sursă de licopen, un pigment cu proprietăți antioxidante. Ceapa completează acest profil prin compuși bioactivi specifici, care sporesc diversitatea nutritivă a preparatului.
Prin aportul de fibre, zacusca poate contribui la funcționarea normală a tranzitului intestinal și la instalarea senzației de sațietate. În plus, includerea mai multor tipuri de legume într-un singur preparat reprezintă o modalitate practică și gustoasă de a diversifica alimentația zilnică.
Prepararea termică are, la rândul său, anumite avantaje. În cazul roșiilor, procesarea și asocierea cu uleiul pot favoriza disponibilitatea licopenului pentru organism. Uleiul contribuie și la absorbția vitaminelor liposolubile și a unor carotenoizi, ceea ce face ca echilibrul ingredientelor să fie important pentru valoarea nutritivă finală.
Din punct de vedere energetic, zacusca poate avea un aport moderat de calorii, în funcție de rețetă. Orientativ, 100 de grame pot furniza aproximativ 70–160 kcal, ceea ce permite integrarea preparatului în numeroase tipuri de meniuri. O porție de 50–100 de grame, asociată cu pâine integrală și o sursă de proteine, precum ouăle sau brânza proaspătă, poate constitui baza unei mese simple și echilibrate.
Un alt avantaj este versatilitatea culinară. Zacusca poate fi consumată la micul dejun, ca gustare sau ca parte a unei mese principale, fiind o alternativă gustoasă pentru diversificarea consumului de legume. Prepararea în casă oferă, în plus, libertatea de a selecta ingredientele și de a adapta cantitățile de ulei și sare în funcție de preferințe.
În concluzie, zacusca reprezintă mai mult decât un simbol al toamnei și al tradiției culinare românești. Prin combinația de legume, fibre și compuși antioxidanți, ea poate contribui la diversitatea și calitatea alimentației, atunci când este preparată echilibrat și consumată în porții potrivite.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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