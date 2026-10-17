Societate

14-26 octombrie 2026 | Compania de Teatru Skepsis reprezintă Alba Iulia și România la Festivalul Internațional de ”Teatru fără Frontiere”, organizat la Cahul, în Repuplica Moldova

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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14-26 octombrie 2026 | Compania de Teatru Skepsis reprezintă Alba Iulia și România la Festivalul Internațional de ”Teatru fără Frontiere”, organizat la Cahul, în Repuplica Moldova

În perioada 14-26 octombrie, la Cahul, se desfășoară cea de-a III-a ediție a Festivalului Internațional „Teatru fără Frontiere”, organizat de Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hașdeu”.

Petrecerea Divorțaților

Evenimentul reunește anul acesta 13 companii și teatre naționale din Rep. Modova, România, Bulgaria, Ucraina și Polonia, sub genericul ”Aripile Copilăriei”.

Programul include spectacole, întâlniri cu scriitori și personalitǎți marcante, lansări de carte, discuții publice, dialoguri cu actori și oameni de teatru. Tot aici, Târgul Meșterilor Populari aduce lucrǎri autentice, realizate cu mult har și iscusințǎ.

Compania de Teatru SKEPSIS va prezenta duminică, 18 octombrie, în cadrul festivalului spectacolul ”Aventurile Căpitanului Spaventa”, un spectacol original creat de Viorel Cioflică, având în distribuție pe Diana Bîrsan, Tudor Cioancă și Daniel Muntean.

”Am dorit să onorăm această invitație primită din partea Teatrului Național ”B.P. Hașdeu” din Cahul, o instituție cu care avem o colaborare foarte bună în ultimii 8 ani. Vom prezenta un spectacol în genul Commedia dell Arte, pentru toate vârstele, încercând să cucerim în primul rând inimile copiilor – cei mai sinceri spectatori!”

Noutăți și detalii despre companie, proiectele și evenimentele desfășurate, se pot descoperi accesând site-ul oficial: www.teatrulskepsis.ro.

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