Un bărbat condamnat la doi ani de închisoare pentru trei infracțiuni rutiere scapă de procesul penal prin intervenirea prescripției: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a desființat în totalitate sentința prin care un bărbat fusese condamnat la doi ani de închisoare cu executare, după ce a constatat că răspunderea penală pentru cele trei infracțiuni rutiere s-a prescris. Faptele au fost comise în iulie 2021, când acesta a condus un moped neînmatriculat, fără permis și cu o alcoolemie de peste 2 g‰, fiind implicat într-un accident soldat cu pagube materiale.

Prin decizia penală pronunțată marți, 13 octombrie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul inculpatului și a dispus încetarea procesului penal pentru toate cele trei infracțiuni reținute în sarcina sa. Hotărârea este definitivă.

Accident după ce a urcat pe moped fără permis și sub influența alcoolului

Potrivit situației de fapt reținute de instanțe, incidentul a avut loc în seara zilei de 25 iulie 2021, în jurul orei 19:00, pe strada Măgurii din Cisnădie. Bărbatul a condus un moped marca Ride Twister 50, fără să dețină permis de conducere și fără ca vehiculul să fie înmatriculat sau înregistrat potrivit legii.

În timpul deplasării, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, accidentul fiind soldat cu pagube materiale.

Polițiștii ajunși la fața locului l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, probele biologice recoltate la spital au stabilit o alcoolemie de 2,22 g‰ la prima prelevare și de 2,00 g‰ la cea de-a doua.

Verificările efectuate de polițiști au arătat, de asemenea, că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, iar mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat.

În cursul urmăririi penale, acesta a recunoscut faptele reținute în sarcina sa.

Condamnare la doi ani de închisoare cu executare

În primă instanță, la judecătorie, s-a dispus condamnarea inculpatului pentru trei infracțiuni: conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Pentru fiecare dintre acestea au fost stabilite pedepse cu închisoarea, de un an, respectiv de câte un an și trei luni pentru celelalte două infracțiuni. În urma contopirii pedepselor, instanța a stabilit o pedeapsă rezultantă de doi ani de închisoare cu executare efectivă.

La individualizarea pedepselor, judecătorul a avut în vedere nivelul ridicat al alcoolemiei, lipsa permisului de conducere, producerea accidentului și antecedentele penale ale inculpatului. Instanța a reținut și faptul că acesta a recunoscut faptele și a beneficiat de procedura simplificată a judecății.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, inculpatul fusese obligat să plătească 2.727,34 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

A cerut reducerea pedepsei în apel

Nemulțumit de sentință, bărbatul a atacat hotărârea și a solicitat reindividualizarea pedepsei, în sensul reducerii acesteia.

În motivarea apelului, a invocat faptul că a colaborat cu organele judiciare, a recunoscut faptele și a solicitat judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate. Totodată, a susținut că ar fi crezut că mopedul era înregistrat și că nu știa că pentru conducerea acestuia era necesar un permis.

Apărarea a mai arătat că deplasarea s-a desfășurat pe o distanță relativ scurtă, că vehiculul era un moped și că, începând cu anul anterior, inculpatul lucra cu contract de muncă și se integrase în societate.

În cadrul dezbaterilor din apel, reprezentantul Ministerului Public a solicitat însă să se constate intervenirea prescripției răspunderii penale pentru faptele comise în 2021.

Prescripția a schimbat soluția definitivă

Analizând cauza, Curtea de Apel Alba Iulia a apreciat că prima instanță stabilise corect situația de fapt și încadrarea juridică a infracțiunilor. Soluția definitivă nu a fost însă menținerea sau reducerea pedepselor, ci încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Instanța a analizat legislația aplicabilă în timp, inclusiv modificările referitoare la întreruperea termenului de prescripție, precum și deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție relevante pentru această problemă.

Judecătorii au reținut că, în cauză, este aplicabilă forma mai favorabilă a dispozițiilor privind întreruperea prescripției, corespunzătoare intervalului 25 iunie 2018 – 30 mai 2022, perioadă în care, în lipsa unei intervenții legislative conforme, nu exista un caz legal care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.

Pentru cele trei infracțiuni, instanța a stabilit un termen general de prescripție de cinci ani. Acesta a început să curgă la 25 iulie 2021 și s-a împlinit la 24 iulie 2026, înainte de pronunțarea deciziei definitive din octombrie 2026.

În aceste condiții, Curtea a admis apelul, a desființat în întregime sentința penală și, rejudecând cauza, a dispus încetarea procesului penal pentru toate cele trei infracțiuni.

Cheltuielile judiciare avansate de stat atât în primă instanță, cât și în apel au rămas în sarcina statului, potrivit hotărârii definitive.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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