De ce nu este nevoie neapărat de abonament la sală pentru o relație mai bună: Sportul în doi, aliatul neașteptat al vieții de cuplu armonioase
De ce nu este nevoie neapărat de abonament la sală pentru o relație mai bună: Sportul în doi, aliatul neașteptat al vieții de cuplu armonioase
O plimbare în doi sau un antrenament făcut împreună ar putea face mai mult decât să mențină silueta: cercetările sugerează că activitatea fizică împărtășită de parteneri poate contribui la o comunicare mai bună, la reducerea stresului și la gestionarea mai eficientă a conflictelor.
Într-o relație, apropierea nu se construiește doar prin declarații de dragoste, cine romantice sau vacanțe în doi. Uneori, soluția poate fi mult mai simplă: încălțarea pantofilor sport și ieșirea împreună la mișcare. Fie că este vorba despre o plimbare în parc, o alergare ușoară sau un antrenament la sală, activitatea fizică desfășurată în cuplu poate deveni un instrument util pentru consolidarea legăturii dintre parteneri.
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Brigham Young (BYU), publicat în revista științifică Family Relations, indică faptul că exercițiile fizice făcute împreună și chiar mersul pe jos pot avea efecte pozitive asupra interacțiunilor dintre parteneri, sprijinind comunicarea și gestionarea tensiunilor din relație.
Mișcarea, un antidot pentru stresul din cuplu
Stresul cotidian, presiunile profesionale, grijile financiare și responsabilitățile familiale pot transforma discuțiile obișnuite în conflicte. În astfel de momente, activitatea fizică poate contribui la reducerea tensiunii acumulate și la îmbunătățirea stării de spirit.
Practicată în doi, mișcarea oferă și un prilej de conectare, departe de telefoane, ecrane și obligațiile zilnice. Partenerii au ocazia să petreacă timp împreună, să discute într-un cadru relaxat și să se asculte fără presiunea unei conversații formale.
O plimbare de 20–30 de minute poate deveni, astfel, mai mult decât o activitate recreativă. Este un moment în care cei doi își pot împărtăși preocupările, pot clarifica neînțelegeri și pot aborda problemele cu mai mult calm.
De ce funcționează sportul în doi?
Activitatea fizică este asociată cu beneficii pentru sănătatea mintală și pentru reglarea stresului. Atunci când partenerii aleg să facă mișcare împreună, experiența comună poate încuraja cooperarea, susținerea reciprocă și stabilirea unor obiective împărtășite.
Spre deosebire de o discuție purtată în mijlocul unui conflict, o plimbare sau un antrenament creează un context mai puțin tensionat. Atenția nu este concentrată exclusiv asupra problemei, iar dialogul poate apărea mai natural.
În plus, încurajările reciproce, respectarea ritmului celuilalt și bucuria progresului pot întări sentimentul de echipă. Într-o relație sănătoasă, partenerii nu sunt adversari care trebuie să câștige o dispută, ci aliați care încearcă să găsească împreună soluții.
Nu este nevoie de abonament la sală pentru o relație mai bună
Unul dintre avantajele acestei abordări este accesibilitatea. Cuplurile nu au nevoie de echipamente costisitoare, de performanțe sportive sau de un program strict pentru a introduce mișcarea în rutina comună.
O plimbare după cină, o tură cu bicicleta în weekend, dansul în sufragerie sau o sesiune scurtă de exerciții acasă pot deveni obiceiuri care apropie partenerii. Importantă este consecvența și alegerea unei activități care le face plăcere amândurora.
Pentru ca experiența să fie benefică, mișcarea nu ar trebui transformată într-o competiție. Diferențele de condiție fizică trebuie respectate, iar activitatea aleasă ar trebui să fie confortabilă pentru ambii parteneri.
Sportul nu rezolvă toate problemele, dar poate deschide dialogul
Deși activitatea fizică poate sprijini starea de bine și apropierea emoțională, aceasta nu reprezintă o soluție universală pentru dificultățile de cuplu. Problemele persistente de comunicare, lipsa de încredere sau conflictele grave necesită dialog sincer și, uneori, sprijin specializat.
Mișcarea în doi poate fi însă un prim pas simplu pentru partenerii care vor să-și acorde mai mult timp și să iasă din rutina zilnică.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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