Premierul desemnat Luca Niculescu după întâlnirea cu miniştrii nominalizaţi: ,,Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, duminică, după întâlnirea cu echipa propusă pentru viitorul Guvern, că noul Executiv va avea de gestionat o perioadă dificilă.

„Vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. (…) Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reuşim să schimbăm în bine în viaţa oamenilor”, mai spune Niculescu.

„Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuţie deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm şi despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Nu ne aşteaptă o perioadă uşoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate şi mulţi români care aşteaptă, pe bună dreptate, soluţii”, afirmă premierul desemnat Luca Niculescu, pe Facebook

Acesta spune că a discutat despre programul de guvernare şi, „mai ales”, despre cum va fi pus în practică.

Mesajul integral publicat este următorul:

Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuție deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare.

Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții.

Am discutat despre programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial – vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învățăm unii de la alții și să căutăm cele mai bune soluții. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor.

Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă.

Mâine și marți vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură. Le vom aborda cu seriozitate și cu respect față de cei care reprezintă cetățenii.

România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline.

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