Video | CIL Blaj, calificare istorică în play-off-ul Cupei României: Elevii lui Daniel Tătar au eliminat „virușii verzi”

CIL Blaj, calificare istorică în play-off-ul Cupei României: Elevii lui Daniel Tătar au eliminat „virușii verzi”

CIL Blaj a obținut o calificare istorică în play-off-ul Cupei României la fotbal, după ce a eliminat în Turul 3 o altă divizionară terță, Sănătatea Cluj.

CIL Blaj a întâlnit, în după amiaza zilei de miercuri, 12 august 2026, pe teren propriu, pe Stadionul „CIL-Veza”, pe Sănătatea Cluj, în Turul 3 al fazei naționale a Cupei României la fotbal, ediția 2026-2027.

Miza a fost obținerea unui loc în play-off-ul Cupei României. Scorul final a fost 1-0 (1-0).

Blajul a deblocat tabela în minutul 21: Tineiu a finalizat cu precizie la colțul scurt din interiorul careului, fructificând o pasă de înaltă precizie și mare finețe a lui R. Pîntea.

Această reușită s-a dovedit sinonimă cu calificarea demnă de toată lauda a elevilor lui Daniel Tătar. Portarul Checicheș, care l-a înlocuit în minutul 45 pe R. Damian (și el cu o prestație bună) între buturile gazdelor, a avut câteva intervenții salutare în repriza a doua. La rândul lui, Bălgrădean și-a trecut în portofoliu și el mai multe parade.

Cele două formații se întâlniseră și în ediția 2025-2026 a Cupei României, tot la Blaj. Atunci „virușii verzi” s-au impus cu 2-0.

Calificarea are miză deosebită pentru CIL Blaj: în play-off-ul din 19 august 2026 echipa din „Mica Romă” ar putea întâlni o formație din Liga 2 sau chiar din SuperLiga, ceea ce ar putea aduce la Blaj un adversar de prim rang.

Cele 24 de calificate din Turul 3 vor merge în Play-off, stabilit pentru data de 19 august 2026. Aici vor fi 16 jocuri, deci vor fi în competiție 32 de echipe.

Pe lângă cele 24 de formații calificate din Turul 3, în play-off vor intra și 8 echipe din actualul sezon de SuperLigă, după cum urmează:

– 4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului competiţiei SuperLiga, ediţia 2025-2026: SC Oțelul Galați, FK Csikszereda, FC Botoșani și Petrolul Ploiești.

– 2 echipe care au promovat direct în competiţia SuperLiga, ediţia 2026-2027: Corvinul Hunedoara și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

– 2 câştigătoare ale barajului de menţinere-promovare în competiţia SuperLiga, ediţia 2026-2027: Farul Constanța și FC Voluntari.

Tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Cupei României este programată joi, 13 august 2026, de la ora 15.00.

„A fost un meci greu așa cum mă așteptam și cum le-am transmis băieților! Dar încă o dată am dat dovadă de muncă, de spirit de luptă în momentele grele și nu au fost puține pentru că adversarii după 1-0 ne-au dominat și au pus presiune permanentă pe careul nostru! Puteam și noi închide meciul în final, când am avut două ocazii singur cu portarul, dar una peste alta am câștigat și asta ne bucură! Mulțumim celor care ne-au fost alături și ne-au aplaudat după meci, de mult nu a mai fost atâta energie în jurul unui meci al Blajului!

Mă bucur ca am ajuns în play-off deși nu mă gândeam la asta când am început pregătirea, dar e meritul jucătorilor ca suntem aici și al conducerii ca au format acest lot! Vedem în play-off ce ne rezervă soarta, dar e bine ca am devenit mai vizibili!”, a declarat antrenorul formației CIL Blaj, Daniel Tătar.

sursa video: Sănătatea Cluj / YouTube

foto: captură video YouTube Sănătatea Cluj

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