Economistul Radu Georgescu: „Vânzările de apartamente au scăzut cu 20% în ianuarie 2025. Se sparge bula imobiliară!”

Într-o postare recentă pe pagina de Facebook, economistul Radu Georgescu susține că bula imobiliară din România începe să se spargă, întrucât vânzările de apartamente au scăzut cu 20% în luna ianuarie 2025. De asemenea, acesta afirmă că bula imobiliară este mult mare decât cea din 2008.

„De 2 ani explic că suntem într-o bulă imobiliară, iar această bulă este mai mare decât cea din 2008. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a fost director financiar într-o bancă în perioada 2008-2011.

În perioada 2009-2011 am văzut sute de executări silite. Am văzut sute de familii care au trecut prin drame financiare. Dorinta mea este să evit cât mai multe drame financiare.

Luni am avut sedință de management la un client. Un tip care lucrează la marketing m-a oprit și mi-a mulțumit că citește articolele mele despre piața imobiliară. Să începem:

1. Nu știm ce înseamnă credit imobiliar și ce înseamnă o ipotecă

În perioada 2009-2011 am văzut sute de oameni care nu știau ce înseamnă ipoteca. Ei nu știau că de fapt banca este proprietara apartamentului. Au aflat acest lucru într-un mod dureros, dupa ce nu au mai plătit 3 rate. Banca le-a luat apartamentele și le-a pus în executare.

2. Nu știm să facem simulări financiare

Zâmbesc când văd știri în media că apartamentele din Romania sunt accesibile. Prețurile la apartamente sunt extrem de neaccesibile pentru 90% din populație. Un apartament care valoarează 100.000 euro în România este echivalentul unui apartament de 900.000 euro în Germania. În România salariul mediu este 1.000 euro, în Germania salariul mediu este 3.000 euro.

În România DAE la un credit ipotecar este 10%, în Germania DAE la un credit ipotecar este 3%. În România sunt apartamente de 100.000 euro cu vedere la cocenii de porumb. Dacă îi ceri unui german 900.000 euro pentru un asemenea apartament, probabil îți dă un șut în fund.

3. Nu ne uităm ce se întâmplă în lume

În ianuarie am fost la o conferință pe teme fiscale. Un tip m-a întrebat dacă prețurile la apartamente vor mai crește. De asemenea mi-a spus că a făcut un credit ipotecar de 200.000 euro. L-am întrebat de ce a făcut un credit atât de mare? Mi-a zis că își permite deoarece lucrează în IT. L-am întrebat până când își permite?

Este sigur că își va permite să plătească rata peste 12 luni? In această săptămână, 4.000 de angajati de la Meta au primit decizia de concediere.

În ianuarie peste 20.000 de angajati au primit decizii de concediere: Microsoft, Amazon, Google, Salesforce, Oracle, Stripe

4. Nu ne gândim la comportamentul psihologic al oamenilor

Vânzările din ianuarie au scăzut cu 20% deoarece în ianuarie au aparut primele stiri cu disponibilizari ale bugetarilor. Este doar inceputul cu asemenea stiri. Acum 2 ani un tip de la o benzinarie din Beius a scris pe retelele sociale ca benzina se va scumpi. In cateva ore s-au facut cozi la toate benzinariile din Romania

Erau cozi si de 5km. Gandeste-te ce se va intampla cand va fi vreo veste negativa despre o banca sau fond de pensii sau daca va pleca din Romania vreo firma de IT care are sediul în zona Pipera – Aurel Vlaicu” a scris Radu Georgescu pe pagina de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI