Cum te pregătești pentru anii dificili din punct de vedere economic. Radu Georgescu: „Bunăstarea financiară este un joc de strategie. Nu este un joc de noroc”

Într-o postare recentă pe pagina de Facebook, economistul Radu Georgescu, a atras atenția asupra posibilelor provocări economice din următorii ani, afirmând că bunăstarea financiară nu este un joc de noroc, ci un joc de strategie bine pus la punct.

„Primesc multe întrebări legate de deciziile financiare. Bunăstarea financiară este un joc de strategie. Nu este un joc de noroc. Urmează ani complicați din punct de vedere economic. De aceea este foarte important să ai un economist bun în firmă sau în familie. Un economist bun este ca Waze.

Iti spune pe unde trebuie sa mergi si ce trebuie sa faci. Un economist bun vede cel putin 2 ani in viitor. In acest articol voi spune ce cred ca se va intampla in urmatorii 2 ani.

In august 2021 am explicat ca vine un val inflationist care ne va influenta pe toti. In august 2021 inflatia in Romania era de 3%. BNR spunea ca totul este OK. Stim toti ce a urmat. In 2022-2023 inflatia a fost de 15%

In ianuarie 2022 am explicat ca vor creste foarte mult dobanzile la credite. In ianuarie 2022 IRCC era 1%. Se acordau credite „fara numar”. Stim toti ce a urmat. In 2023 IRCC a ajuns la 6%

Mai jos explic ce cred eu ca se va intampla un urmatorii 2 ani

1 Piata imobiliara se va prabusi

Foarte putini oameni mai pot cumpara apartamente la valorile actuale si dobanzile de acum. Fondurile de pensii si de investitii au vandut actiunile de la companiile care au legatura cu zona imobiliara. Toate actiunile au scazut cu peste 50% in ultimii 2 ani. Eu cred ca peste 2 ani vom vedea apartamente vandute cu discount de 50% fata de pretul actual.

2 Fondurile de pensii private

Pana acum Fondurile private de pensii din Romania au incasat bani de la oameni. In curand vor trebui sa plateasca pensii. In cativa ani vor iesi foarte multi oameni la pensie. Este generatia nascuta in perioada 1960 si denumita „ Decretei”. Poate ca nu stii, 60% din banii tai din fondurile de pensii private sunt in titluri de stat emise de Romania. Dobanda medie in ultimii 10 ani a fost de 4,5%. Acum dobanda la tilurile de stat este de 8%. Cand dobanzile cresc, valoarea din fondul tau de pensie scade. Deoarece nu vrea nimeni sa cumpere titluri de stat cu dobanda de 4,5% cand poate sa cumpere azi tiluri de stat cu dobanda de 8%. Cei care vor iesi la pensie vor vedea ca vor primi 20%-30% mai putini bani decat au cotizat

3 Actiuni

Indicii bursieri ( Dow Jones, S&P 500 etc) vor fi printre putinele investitii castigatoare. Am explicat de mai multe ori ca indicii bursieri sunt construiti in asa fel incat sa creasca mereu. Este riscant sa investesti in actiuni individuale.

Exemplu: Toate actiunile listate la bursa in 2024 pe bursa de la Bucuresti sunt pe minus. Warren Buffett spune ca cea mai buna investitie este in tine. Sa citesti, sa inveti lucruri noi.

4 Curs euro

Deoarece fondurile europene sunt aproape blocate, va fi dificil sa se mentina cursul actual.

5 AI

Va urma o revolutie economica generata de AI. Acest lucru va face ca multi oameni sa castige foarte multi bani. Dar si mai multi oameni vor castiga mai putin si vor avea probleme financiare. De la inceputul anului multe firme au anuntat disponibilizari in 2025: Microsoft, Meta, Amazon, Google, Salesforce, Stripe.

In acelasi timp, aceste firme au anuntat investitii record in AI. In urmatorii ani va fi o diferenta si mai mare intre antreprenori / oamenii de vanzari si ceilalti. In revolutia AI sunt sigure doar 2 meserii: cea de antreprenor si cea de om de vanzari.

Copiii mei sunt adolescenti. I-am incurajat sa dezvolte servicii si produse pe care sa le vanda. Este bine sa inveti cat mai repede cum sa vinzi . Sa inveti cum sa dezvolti un produs si cum sa ii faci marketing. Sa inveti cum sa gestionezi esecurile

6 Concluzii

Perioada urmatoare va genera oportunitati foarte mari pentru cei care ies din zona de confort si invata lucruri noi”, a scris Radu Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI