Economistul Radu Georgescu: TVA, accize și taxe vamale. Americanii vor să schimbe paradigma economică actuală

Economistul Radu Georgescu a explicat pe rețelele de socializare ce se întâmplă cu economia în contextul actual, vorbind despre TVA, accize și taxe vamale și făcând o comparație între America și România.

„Săptamana aceasta am scris un articol în care am explicat ce înseamnă Taxele Vamale. Articolul a devenit viral.

Am explicat ce înseamnă:

• TVA

• Taxe Vamale

• Sales Tax

Totuși unii nu au înțeles ce reprezintă aceste taxe și cum se calculează. M-am uitat la prețul mașinii pe care o conduc, Honda CR-V. În Romania costa 45.000 euro. În US aceeași mașină costă 32.000$. Woow! Cum așa? Repet încă o dată de ce este această anomalie economică.

1 Romania

-Dacă aduci în România o mașină produsă în US vei plăti în Vama din Romania TVA de 19% și taxa vamală de 10%

-Deci vei plăti taxe în valoare de 29% din valoarea mașinii (se plătește TVA și la Taxa Vamale, dar pentru ușurința înțelegerii am pus 29%)

2 US

-Daca imporți în US o mașină care nu este produsă în US nu plătești TVA. US nu are TVA

-Taxa Vamala în US era de 2,5%

-Iar Sales Tax este între 0-8%

Deci vei plăti taxe în valoare de maxim 10% din valoarea mașinii. Bănuiesc că înțelegi că nu este corect din punct de vedere economic să se întâmple așa ceva. Americanii au spus, „OK. Vom pune taxe vamale să ajungă la același nivel de taxe ca la voi”. Orice CEO si CFO de companie de pe planeta Pământ ar face acest lucru. Mai ușor de atât nu pot să explic.

Americani răi. Foarte răi

„”It’s just the economy, stupid”. „E doar economie, prostule”.

Acesta este sloganul prin care Bill Clinton a câștigat alegerile din 1992 împotriva lui George Bush. Acest slogan a rămas în istorie și este folosit în toate campaniile din America. Acest slogan spune că pe planeta Pământ, oamenii votează cu un ochi în portofel și cu un ochi la lista de politicieni. Pe oameni îi interesează în primul rând dacă au bani să-și întrețină copiii și familia. Același slogan l-a folosit și Donald Trump la alegerile de anul trecut.

Știi care a fost primul punct în planul economic al lui Donald Trump?

Cu acest plan a câstigat detașat alegerile. Îți spun eu.

“Vom pune Taxe Vamale. În acest fel vom proteja oamenii și companiile din America”

Cu acest plan economic a fost votat masiv de americani. A fost votat de mai multe femei. Deși concura cu o femeie. A fost votat de mai mulți oameni de culoare. Deși concura cu o persoană de culoare.

Acum, omul face ce a promis în campania electorală. Woow.

Cum? Planul economic din campanie nu era o minciună?

Nu. Nu era. Am explicat săptamana aceasta în 2 articole de ce se întamplă acest lucru.

-USA are cea mai mica forma de taxare a comertului si a consumului de pe planeta Pamant

-USA nu are TVA

-USA nu are accize

-USA avea cele mai mici taxe vamale

Din acest motiv toate prețurile din USA sunt mai mici. Chiar și compart cu Romania. Am explicat ieri ca aceeași mașină în Romania este mai scumpă cu 40% comparat cu US.

Azi îți mai spun ceva. Știi cât este litrul de benzină în US? Îți spun eu. Ieri prețul era de 0,85$ /litru. Adică 3,82 lei. Acest preț include și sales tax de 4%. Sales tax este singura taxă pe consum în USA.

Știi cât este litrul de benzină in Romania? Îți spun eu. Ieri prețul era de 7,24/ litru. Deci noi plătim benzina cu 90% mai mult decât americanii? Da.

“ – Woow

– Păi de ce Bobiță?

– Pai Bobiță, cum ți-am explicat, USA nu are TVA și nici accize”

Ce mă miră pe mine este că unii români nu spun:

“ – Bai fraților

– Dar de ce noi plătim TVA și accize?

– De ce nu avem și noi benzină 3,8 lei ca americanii ?”

Nu. Acești oameni spun:

“-Americani răi. Foarte răi.

-Americanii vor să pună la produsele împortate în US același nivel de taxare pe care îl avem și noi în UE/ Romania” Poți să mă bați. Dar nu înteleg această logică.

Concluzii. Explic pe înțelesul tuturor ce se întamplă în aceste zile. Americanii spun așa acum:

„- Produci benzină în USA, prețul tău în benzinărie va fi 3,82 lei/ litru. Produci benzină în România? Este foarte bine. Poți să vinzi in USA. Nu te interzicem. Dar in USA prețul tău în benzinărie va fi ca în Romania. Adică 7,24 lei/ litru.

– Este doar economie”

Americanii nu vor da înapoi. Americanii vor să schimbe paradigma economică actuală. Vor să producă iar în USA. Vor ca firmele din USA să se întoarcă în USA. Americanii s-au săturat de chinezii care le-au furat in 40 de ani tot know-how-ul din fabricile americane care produceau în China. Și acum produc ei mai ieftin, folosind tehnologia americana. O să fie o schimbare radicală în economie. Generația actuală a crescut in epoca Globalizarii și a printării de bani fără număr. Această epoca se încheie.Ne întoarcem la originile liberalismului. Prin noi înșine. Tu te-ai pregătit?”, transmite pe rețelele de socializare economistul Radu Georgescu.

