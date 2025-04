Economistul Radu Georgescu: „România este la câțiva metri de prăpastie. Avem recorduri la toate deficitele de pe planeta Pământ”

Economistul Radu Georgescu a făcut un rezumat pentru problemele economice la nivel mondial, spunând că ne îndreptăm cu pași repezi spre o „prăpastie” economică, iar „România ar trebui să apese puternic pe frână și să tragă de volan”.

„Este timpul să ne punem centura de sigurantă.

Vom trece prin turbulențe economice pe care nu le-a mai văzut generația actuală de pe planeta Pământ

Generația actuală a crescut în epoca Globalizării și a printării de bani fără număr.

Această epocă se încheie.

Ne întoarcem la originile liberalismului.

Prin noi inșine.

Banca Centrală din US (FED) estimează ca PIB-ul US va scădea cu 3,7% in trim 1 2025

Este cea mai mare scădere de la ultima criză financiară (2008).

In România, toți indicatorii macroeconomici arată că economia scade.

-Scade masa monetară M1. Acest lucru este un semnal puternic de recesiune economică.

-Scade TVA-ul încasat de stat. Asta înseamnă consumul oamenilor a frânat.

-Scade soldul creditelor acordate către firme. Asta înseamnă ca firmele nu mai pot accesa credite iar băncile încep sa retragă din credite.

Daca știi puțină economie, înțelegi că suntem într-un autobuz care se îndreaptă cu viteza către prăpastie.

Să începem:

1 Autobuzul numit US

US este la câțiva metri de prăpastie.

Datoria US este 36 trilioane $.

Această datorie nu mai poate să fie finanțată.

Anual US plătește doar pe dobânzi 1,6 trilioane $.

Pe planeta Pământ nimic nu se numară în trilioane.

Ca o parte haioasă, noi nici măcar nu știm câte zerouri are un trilion.

În engleză trilion înseamnă ceva.

În română, trilion înseamnă altceva.

Știi care este cel mai mare creditor al US?

Este o țară care se numește China.

China are obligațiuni emise de US în suma de 1 trilion $.

Daca China vinde obligațiunile, US intră în incapacitate de plată.

Pe scurt, cel mai mare creditor al US este și cel mai mare dușman economic.

In US este președinte un tip care a înțeles acest lucru.

Pentru a nu intra autobuzul in prăpastie, a apăsat puternic pe frână și a tras de volan.

Asta înseamnă că mulți pasageri vor da cu capul de scaunul din față.

Dar mai bine dai cu capul de scaun decât să cazi în prăpastie.

2 Autobuzul numit România

Și România este la câțiva metri de prăpastie.

Avem recorduri la toate deficitele de pe planeta Pământ: deficit bugetar, deficit comercial si deficit de cont curent.

Si România ar trebui să apese puternic pe frână și să tragă de volan.

3 Cum este autobuzul tau?

Fiecare avem un autobuz propriu.

În autobuzul meu sunt copiii mei, familia mea și clienții de la CFO Network.

De 3 ani am abonament la biblioteca de la ASE.

Am citit toate cărțile de macroeconomie.

Nu am făcut acest lucru pentru că nu am ce face sâmbăta dimineața.

Fac acest lucru pentru a-mi proteja copiii, familia si clienții.

Am înțeles de acum 2 ani că trebui să apăs pe frână și să trag de volan.

Tu ai apăsat pe frână?

Ai tras de volan?

4 Gravitația si economia

Suntem influențați de 2 legi universale.

Gravitația și economia.

Gravitația miscă tot Universul.

Economia miscă tot ce este pe planeta Pământ”, afirmă Radu Georgescu.

