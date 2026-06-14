ASTĂZI | Un tronson de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, închis circulației autovehiculelor pentru Alba Fest 2026

Un tronson de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, închis circulației autovehiculelor pentru Alba Fest 2026

Un tronson de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 este închis circulației autovehiculelor, duminică, 14 iunie 2026, pentru desfășurarea AlbFest 2026 în condiții cât mai optime.

Este vorba despre tronsonul cuprins între intersecția cu Strada Vasile Goldiș și intersecția cu Strada Cloșca.

Anunțul a fost făcut de Municipiul Alba Iulia prin următorul mesaj:

Cu ocazia desfășurării evenimentului AlbaFest, tronsonul de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, cuprins între intersecția cu Strada Vasile Goldiș și intersecția cu Strada Cloșca, va fi închis circulației autovehiculelor astăzi, până la ora 00:00, fiind dedicat exclusiv circulației pietonale.

Rugăm participanții la trafic să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă.

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