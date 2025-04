Economistul Radu Georgescu: „Americanii „răi”… Bunurile produse în America sunt taxate mult mai mult în Europa decât taxarea pusă de US pentru bunurile din Europa”

Bunurile produse în America sunt taxate mult mai mult în Europa decât taxarea pusă de US pentru bunurile din Eeuopa, semnalează economistul Radu Georgescu în contextul dezbaterilor legate de taxele vamale puse în ultima perioadă de Statele Unite ale Americii.

„Zambesc cand vad in media discutiile despre Taxele Vamale puse de US. In ultima luna, multi oameni au devenit experti in Taxe Vamale pe retelele sociale. Probabil 99% dintre cei care isi dau cu parerea, nu au vazut in viata lor un DVI ( Declaratie Vamala de Import) si nu au calculat in viata lor vreo Taxa Vamala. Scriu acest articol din perspectiva unui tip care lucreaza zilnic cu Taxele Vamale de peste 20 de ani.

Sa incepem:

1 Ce taxe platesti daca importi in Romania o masina produsa in US. Daca aduci in Romania o masina produsa in US vei plati in Vama din Romania TVA de 19% si taxa vamala de 10%. Deci vei plati taxe in valoare de 29% din valoarea masinii.

UPS. Pai ce facem? Pana acum nu eram suparati ca platim Taxe Vamale? Acum am descoperit ca pe planeta Pamant exista Taxe Vamale?

2 Ce taxe platesti daca importi in US o masina produsa in Romania. US nu are TVA. Deci nu platesti TVA. Taxa Vamala in US este de 2,5%. Deci vei plati taxe in valoare de 2,5% din valoarea masinii. UPS. Pai ce facem? In Romania platesti taxe de 29% si in US de 2,5%.

3 Americani rai. Foarte rai. Bunurile produse in America sunt taxate mult mai mult in Europa decat taxarea pusa de US pentru bunurile din Europa. Asta face ca deficitul comercial dintre US si Europa sa fie de 200 miliarde $. Adica Europa exporta bunuri in US in valoare de 200 miliarde $ mai mult decat importa. Cu alte cuvinte America finanteaza Europa anual cu 200 miliarde $ , doar prin relatia comerciala. Americani rai. Foarte rai. Care fac rau Europei.

4 Orice CEO sau CFO isi protejeaza firma. In US a ajuns un tip care vrea sa conduca ca un CEO. Orice CEO sau CFO de pe planeta Pamant isi apara compania. Niciun CEO sau CFO de pe planeta Pamant nu isi pune in pericol firma doar de dragul de a ajuta alte firme. Aici vine intrebarea de 100 puncte.

5 Vrem sa fim si noi condusi de un CEO pe baza principiilor economice? Daca Europa ( Romania) ar fi condusa de un CEO, probabil in prima zi, acest tip ar anula TVA-ul. Americanii nu au TVA deoarece spun ca este o taxa stupida care duce la evaziune. Au dreptate. Acest CEO al Europei (Romaniei) ar pune taxa pe care o au americanii: sales tax. Este foarte usor de calculat si nu exista evaziune. Romania si-ar rezolva in cateva luni deficitul bugetar

6 Gravitatia si economia. Suntem influentati de 2 legi universale. Gravitatia si economia. Gravitatia misca tot Universul.

Economia misca tot ce este pe planeta Pamant”, afirmă Radu Georgescu.

