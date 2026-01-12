Economistul Radu Georgescu: Îmi este foarte clar că în România vor urma ani de recesiune economică puternică. Motivul

Economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre ani dificili din punct de vedere economic, în ciuda mesajelor optimiste transmise de Guvern.

Reducerea drastică a deficitului bugetar, impusă de Uniunea Europeană, ar putea scoate din economie zeci de miliarde de lei, cu efecte directe asupra creșterii economice.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu, pe o rețea de socializare, este următorul:

Mie îmi este foarte clar că în România vor urma ani de recesiune economică puternică. Deși Guvernul spune că vom avea creștere economică. Spun acest lucru pentru că înțeleg cum funcționează economia. Puțini știu că economia nu mai este condusă de firme. Nici măcar de state. Economia este condusă de bănci. Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale. Și că Bani = Datorie.

Am lucrat 4 ani Director Financiar la divizia financiară a General Electric ( GE) În acea perioadă GE era cea mai puternică firmă din lume. Mai jos îți explic cum funcționează sistemul bancar. Și cum sistemul bancar conduce economia.

Până în 1971 toți banii aveau acoperire în aur. Toți banii erau legați de $. Iar $ era legat de cantitatea de aur deținută de US. Deci nu se puteau printa bani fără număr. Deoarece banii erau limitați, băncile acordau credite în principal către firme. Acestea generau plus valoare în economie și bunăstare pentru populație. Dar acest sistem s-a stricat în 1971.

În 1971 președintele US Nixon a dat o lege și a decuplat banii de aur. Din 1971 toți banii nu mai au acoperire în nimic. Se numesc bani FIAT ( în latină FIAT înseamnă a face). Din 1971 toți banii sunt creați electronic de bănci atunci când dau credite. Banii sunt generați printr-o notă contabilă în sistemul contabil al băncii Activ = Pasiv. Deci orice ban pe planeta Pământ ( leu, $, euro etc) are în contrapartidă o datorie. .Orice ban are în spate un credit. Deoarece băncile pot să genereze bani fără număr au realizat că este mult mai rentabil să finanțeze activități care nu sunt productive: credite imobiliare, credite de consum, credite către stat.

Oul de aur al băncilor a devenit creditul ipotecar. Cei mai buni clienți al băncilor sunt cei care își ia un credit ipotecar pe 30 de ani. Aceștia vor munci ani de zile pentru a plăti prima dată rata la bancă. Asta ca să înțelegi de ce au explodat prețurile la locuințe. Din cauza creditelor bancare. Creditul bancar acordat companiilor s-a diminuat accelerat.

De exemplu în România creditul către companii reprezintă doar 20% din total credite acordate. Economia nu crește când firmele sunt productive. Economia crește când băncile dau mai multe credite. De aceea economia României a crescut în ultimii 10 ani A crescut pe datorie ( credite).

Acum se schimbă radical filmul. Oficial, UE a obligat Guvernul României să reducă deficitul bugetar în 2026 cu 50 miliarde lei. Dacă ai fost atent până acum, știi că ecuația este Bani = Datorie. Deci dacă reduci datoria statului cu 50 miliarde lei, vei avea 50 miliarde lei mai puțini în economie. Este foarte mult pentru economia României să fie redus debitul de bani cu 50 miliarde lei pe an. Acest lucru va genera o recesiune economică puternică.

