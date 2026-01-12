Salariul minim 2026 | Proiectul care prevede creşterea salariului minim la 4.325 de lei lunar, înregistrat la Consiliul Economic şi Social: „Va reduce munca la negru”
Proiectul care prevede creşterea salariului minim la 4.325 de lei lunar, înregistrat la Consiliul Economic şi Social
Proiectul care prevede creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul Economic și Social, unde va primi un aviz, pas obligatoriu înainte ca actul să fie adoptat de către Guvern.
De această măsură vor beneficia peste 1,7 milioane de salariați, potrivit notei de fundamentare.
Avizul Consiliului Economic și Social este consultativ, dar obligatoriu în procesul consultativ.
„În acest moment, mediul de afaceri din România se confruntă cu o serie de probleme, precum: creșterea puternică a fiscalității, creșterea abruptă a costurilor cu forța de muncă (+85% pentru salariul minim în ultimii cinci ani), creșterea costurilor cu energia și cu materiile prime. Acestora li se adaugă lipsa de predictibilitate, cererea externă slabă și tensiunile geopolitice”, a explicat Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia pentru Știrile ProTV.
Ministerul Muncii se așteaptă ca majorarea propusă „să aibă efecte pozitive la nivel social, prin stimularea ocupării, consolidarea puterii de cumpărare și reducerea muncii la negru”.
În contrast, patronatul Concordia atrage atenția că „activitatea economică va fi afectată negativ, iar munca la negru sau gri poate crește, ca răspuns de ultimă instanță al zonelor economice care sunt puternic expuse la salariul minim”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate Radu Marinescu este acuzat că și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat în Drept, potrivit unui articol publicat de jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Conform analizei realizate, 56,68% din paginile tezei intitulate Sistemul mijloacelor de probă în […]
Ministrul Energiei, declarații superoptimiste: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz”
Ministrul Energiei: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz” Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că are mare încredere că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie 2026, preţurile la gazele naturale nu vor creşte. Ministrul a explicat că există oferte […]
Vouchere de vacanță 2026 | Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei
Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei Instituțiile publice vor putea acorda în 2026 vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei doar angajaților cu salarii de bază lunare mai mici sau egale cu 6.000 de lei, față de 2025, când limita era de 8.000 de lei. Pe de altă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate Radu Marinescu este...
Ministrul Energiei, declarații superoptimiste: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz”
Ministrul Energiei: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz” Ministrul Energiei,...
Știrea Zilei
FOTO | Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are de multe ori puterea de a mă rupe de realitate, de prieteni, de familie”
Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are...
VIDEO | Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra această tradiție”
Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra...
Curier Județean
ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului
ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii Potrivit...
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj Un incendiu a izbucnit în...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...
12 ianuarie: Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița, ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor
Sfânta Muceniţă Tatiana, ocrotitoarea tinerilor și studenților, este pomenită în calendarul creştin ortodox în fiecare an la data de 12...