Salariul minim 2026 | Proiectul care prevede creşterea salariului minim la 4.325 de lei lunar, înregistrat la Consiliul Economic şi Social: „Va reduce munca la negru”

Proiectul care prevede creşterea salariului minim la 4.325 de lei lunar, înregistrat la Consiliul Economic şi Social

Proiectul care prevede creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul Economic și Social, unde va primi un aviz, pas obligatoriu înainte ca actul să fie adoptat de către Guvern.

De această măsură vor beneficia peste 1,7 milioane de salariați, potrivit notei de fundamentare.

Avizul Consiliului Economic și Social este consultativ, dar obligatoriu în procesul consultativ.

„În acest moment, mediul de afaceri din România se confruntă cu o serie de probleme, precum: creșterea puternică a fiscalității, creșterea abruptă a costurilor cu forța de muncă (+85% pentru salariul minim în ultimii cinci ani), creșterea costurilor cu energia și cu materiile prime. Acestora li se adaugă lipsa de predictibilitate, cererea externă slabă și tensiunile geopolitice”, a explicat Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia pentru Știrile ProTV.

Ministerul Muncii se așteaptă ca majorarea propusă „să aibă efecte pozitive la nivel social, prin stimularea ocupării, consolidarea puterii de cumpărare și reducerea muncii la negru”.

În contrast, patronatul Concordia atrage atenția că „activitatea economică va fi afectată negativ, iar munca la negru sau gri poate crește, ca răspuns de ultimă instanță al zonelor economice care sunt puternic expuse la salariul minim”.

