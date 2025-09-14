Economistul Radu Georgescu critică reacția politicienilor după ce Moody’s a menținut ratingul BBB cu perspectivă negativă: „Probabil România are și cei mai fericiți și bucuroși politicieni din Europa”

Economistul Radu Georgescu critică atitudinea politicienilor după ce Moody’s a menținut ratingul BBB cu perspectivă negativă: „Probabil România are și cei mai fericiți și bucuroși politicieni din Europa”

Economistul Radu Georgescu a comentat reacțiile politicienilor români după ce agenția de risc Moody’s a păstrat ratingul BBB – cu perspectivă negativă pentru România, confirmând deciziile anterioare ale agențiilor S&P și Fitch din august.

Ieri, agenția de risc Moody’s a păstrat calificativul BBB- cu perspectivă negativă pentru România. Același lucru făcuseră în august și agențiile S&P și Fitch”, a precizat Radu Georgescu.

Potrivit acestuia, politicienii au salutat decizia, iar președintele a afirmat că păstrarea ratingului reprezintă o veste bună, chiar dacă România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

„Presedintele chiar a spus ca ne dă o veste bună că aceste agenții ne-au păstrat pe utimul loc din UE ! Bonus: Președintele ne spune că este bine că Romania are perspectiva negativă, chiar daca este pe ultimul loc!!”, a transmis Radu Georgescu.

* cea mai mare inflație din Europa

* cele mai mari dobânzi la credite din Europa

* cel mai mare deficit bugetar din Europa

* cel mai mare deficit comercial din Europa

* cel mai mare deficit de cont curent din Europa

„Probabil România are și cei mai fericiți și bucuroși politicieni din Europa”, a concluzionat economistul Radu Georgescu

