Economistul Radu Georgescu: În orice carte de economie se spune că nu trebuie să crești taxele când economia încetinește

„În orice carte de economie se spune că nu trebuie să crești taxele când economia încetinește”, atrage atenția economistul Radu Georgescu.

„Săptămâna aceasta Ministerul de Finanțe a publicat cel mai important raport cu date economice. Se numește Execuția Bugetară. Este P&L-ul României pentru 2025. Surpriză! Pierderea (deficitul bugetar) a crescut cu 10% față de 2024!!!

Deși Guvernul României a promis Comisiei Europene și agențiilor de risc că va reduce pierderea (deficitul bugetar) în 2025!!!

Pierderea a crescut deși în decembrie 2024 s-au dat o grămadă de legi prin care Guvernul încerca să reducă pierderea.

S-a mărit din pix salariul minim cu 9% (ajungând la 4.050 lei), Guvernul sperând că va aduce mai mulți bani din taxe salariale. Surpriză! Acest lucru a făcut să crească inflația în România.

Romania are în mai 2025 inflație de 5,5%, cea mai mare inflație din UE și de de 3 ori mai mare decât media din UE.

S-au eliminat facilitățile fiscale pentru 1 milion de oameni: IT, construcții, agricultură. Surpriză! Acest lucru a generat inflația explicată și mai sus. Plus că a dus la o serie de știri cu firme de IT care fac concedieri deoarece le-au crescut costurile.

Pe 30 decembrie 2024 s-a crescut impozitul pe dividende de la 8% la 10%. Surpriză! Antreprenorii și-au scos masiv dividende în data de 31 decembrie 2024. Eu și zeci de mii de contabili am stat de Revelion și am făcut bilanțuri.

În decembrie 2024 am explicat că aceste măsuri vor crește pierderea și că va crește inflația.

Magie? Am un glob de cristal? Nu. Doar înțeleg cum merge economia. Datele din P&L-ul pe iunie arată că România este deja în recesiune economică. Deoarece TVA-ul încasat a crescut cu 3,8%, mult sub inflația de 5,5%.

O alta mega surpriză. Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 43% față de 2024!!! Din păcate agențiile de risc și finanțatorii externi știu economie. România plătește cea mai mare dobândă din UE. O dobândă mai mare chiar și decât Albania

Actualul Guvern încearcă o altă abordare. Au decis să crească TVA-ul de la 1 august. Peste 4 luni vor avea și ei o altă mega surpriză.

În orice carte de economie se spune că nu trebuie să crești taxele când economia încetinește. Cu măriri de taxe Guvernul dă o bâtaă în cap economiei, care este deja în scădere. Eu sper că vom avea și noi vreodată vreun Guvern care să respecte legile economice”, afirmă Radu Georgescu.

