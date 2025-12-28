Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a fost justificată printr-o poveste care nu se regăsește în cifre

Economistul Radu Georgescu pune sub semnul întrebării justificările oficiale ale Guvernului privind valul de taxe și impozite introduse în România începând cu august 2025, susținând că datele financiare reale spun o cu totul altă poveste.

În analiza sa, Radu Georgescu vorbește despre creșterea accelerată a taxelor din ultimele luni și despre motivele invocate de autorități: locarea fondurilor europene și riscul ca România să fie retrogradată la categoria „Junk”. Economistul confruntă aceste explicații cu cifrele publicate de Ministerul de Finanțe și cu datele de pe piețele financiare internaționale.

Textul integral publicat de Radu Georgescu este:

În ultimele 6 luni, în România s-au crescut zeci de taxe și impozite. Avalanșa taxelor a început de la 1 august 2025. Guvernul a motivat că erau necesare aceste creșteri de taxe deoarece UE ne bloca fondurile europene, iar agențiile de risc puneau România la categoria „Junk”.

Partea bună este că, în România, nimeni nu se uită pe rapoartele financiare. Mulți își dau cu părerea, dar nimeni nu analizează cifrele financiare. Dimineața am făcut două ture cu bicicleta în parcul Herăstrău. Am stat 10 minute pe o bancă și m-am uitat pe știri. Am văzut o știre care spunea același lucru: că dacă nu creșteau taxele în România, UE bloca fondurile europene.

Am revenit acasă, m-am uitat pe datele publicate de Ministerul de Finanțe și în două minute am făcut graficul din poză. Am trecut sumele nete primite de România de la UE în ultimii ani și am fost șocat de ce am văzut. În semestrul 2 din 2025, după ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume nete de la UE din ultimii 10 ani! Este o scădere cu 85% față de media semestrelor din ultimii 10 ani.

Se pare că UE nu a cerut creșterea taxelor în România. De fapt, UE nu mai crede aceleași povești pe care le aude în ultimii ani: reforma statului, digitalizarea instituțiilor, pensii speciale etc. Am pus în comentarii poza cu sumele nete primite de România în 2025. Este o scădere cu 50% față de buget! Păi, nu banii de la UE sunt motivul pentru care s-au crescut taxele în România?

De asemenea, m-am uitat la dobânzile plătite de Guvernul României la împrumuturile făcute în ultimele luni. Al doilea motiv al creșterii taxelor ar fi fost că România risca să fie trecută la categoria „Junk”, adică Guvernul ar fi plătit dobânzi mai mari la credite. „Junk” a devenit un fel de Bau-Bau în România, deși probabil 90% dintre oameni nu știu ce înseamnă.

Am căutat pe aplicația IBKR să văd cotațiile dobânzilor României. Am căutat și cotațiile Bosniei, țară care este deja în categoria „Junk”, și aici am fost șocat de ce am văzut. În data de 7 octombrie 2025, Guvernul României a împrumutat 1 miliard de euro și plătește o dobândă de 6,1%. (Dacă ești interesat să vezi acest împrumut, poți să cauți pe Google după indexul XS3198391511). În data de 17 iulie 2025, Guvernul Bosniei a împrumutat 350 de milioane de euro și plătește o dobândă de 5,5%. (Index Google: XS3123479118).

Deci, o țară care este în „Junk” plătește o dobândă mai mică decât România! Ce este asta?

Concluzii și sfatul meu: Dacă nu vrei să-ți crească tensiunea când vezi creșterile de taxe, trebuie să ignori toate rapoartele financiare. Dacă ignori datele financiare, poți să citești relaxat știrile actuale din presă: că în 2026 vom avea creștere economică deoarece UE ne va da bani fără număr, că euro nu va crește deoarece vor intra mulți euro de la UE și că în 2026 nu vor crește taxele.

