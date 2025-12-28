Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a fost justificată printr-o poveste care nu se regăsește în cifre
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a fost justificată printr-o poveste care nu se regăsește în cifre
Economistul Radu Georgescu pune sub semnul întrebării justificările oficiale ale Guvernului privind valul de taxe și impozite introduse în România începând cu august 2025, susținând că datele financiare reale spun o cu totul altă poveste.
Citește și: Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ 29% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Camerei Deputaților!
În analiza sa, Radu Georgescu vorbește despre creșterea accelerată a taxelor din ultimele luni și despre motivele invocate de autorități: locarea fondurilor europene și riscul ca România să fie retrogradată la categoria „Junk”. Economistul confruntă aceste explicații cu cifrele publicate de Ministerul de Finanțe și cu datele de pe piețele financiare internaționale.
Textul integral publicat de Radu Georgescu este:
În ultimele 6 luni, în România s-au crescut zeci de taxe și impozite. Avalanșa taxelor a început de la 1 august 2025. Guvernul a motivat că erau necesare aceste creșteri de taxe deoarece UE ne bloca fondurile europene, iar agențiile de risc puneau România la categoria „Junk”.
Partea bună este că, în România, nimeni nu se uită pe rapoartele financiare. Mulți își dau cu părerea, dar nimeni nu analizează cifrele financiare. Dimineața am făcut două ture cu bicicleta în parcul Herăstrău. Am stat 10 minute pe o bancă și m-am uitat pe știri. Am văzut o știre care spunea același lucru: că dacă nu creșteau taxele în România, UE bloca fondurile europene.
Am revenit acasă, m-am uitat pe datele publicate de Ministerul de Finanțe și în două minute am făcut graficul din poză. Am trecut sumele nete primite de România de la UE în ultimii ani și am fost șocat de ce am văzut. În semestrul 2 din 2025, după ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume nete de la UE din ultimii 10 ani! Este o scădere cu 85% față de media semestrelor din ultimii 10 ani.
Se pare că UE nu a cerut creșterea taxelor în România. De fapt, UE nu mai crede aceleași povești pe care le aude în ultimii ani: reforma statului, digitalizarea instituțiilor, pensii speciale etc. Am pus în comentarii poza cu sumele nete primite de România în 2025. Este o scădere cu 50% față de buget! Păi, nu banii de la UE sunt motivul pentru care s-au crescut taxele în România?
De asemenea, m-am uitat la dobânzile plătite de Guvernul României la împrumuturile făcute în ultimele luni. Al doilea motiv al creșterii taxelor ar fi fost că România risca să fie trecută la categoria „Junk”, adică Guvernul ar fi plătit dobânzi mai mari la credite. „Junk” a devenit un fel de Bau-Bau în România, deși probabil 90% dintre oameni nu știu ce înseamnă.
Am căutat pe aplicația IBKR să văd cotațiile dobânzilor României. Am căutat și cotațiile Bosniei, țară care este deja în categoria „Junk”, și aici am fost șocat de ce am văzut. În data de 7 octombrie 2025, Guvernul României a împrumutat 1 miliard de euro și plătește o dobândă de 6,1%. (Dacă ești interesat să vezi acest împrumut, poți să cauți pe Google după indexul XS3198391511). În data de 17 iulie 2025, Guvernul Bosniei a împrumutat 350 de milioane de euro și plătește o dobândă de 5,5%. (Index Google: XS3123479118).
Deci, o țară care este în „Junk” plătește o dobândă mai mică decât România! Ce este asta?
Concluzii și sfatul meu: Dacă nu vrei să-ți crească tensiunea când vezi creșterile de taxe, trebuie să ignori toate rapoartele financiare. Dacă ignori datele financiare, poți să citești relaxat știrile actuale din presă: că în 2026 vom avea creștere economică deoarece UE ne va da bani fără număr, că euro nu va crește deoarece vor intra mulți euro de la UE și că în 2026 nu vor crește taxele.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Evoluția resurselor de cereale și produse din cereale în România: Minus 6,384 milioane tone în 2024
Evoluția resurselor de cereale și produse din cereale în România: Minus 6,384 milioane tone în 2024 Resursele totale de cereale și produse din cereale, exprimate în echivalent boabe, au înregistrat o scădere de 6,384 milioane de tone în 2024 comparativ cu 2023, ajungând la un total de 50,72 milioane de tone, potrivit datelor centralizate de […]
27 decembrie | Prognoza meteo actualizată: Aproape toată țara, sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte
27 decembrie | Prognoza meteo actualizată: Aproape toată țara, sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte O mare parte din România urmează să intre sub avertizări de viscol și vânt, începând de sâmbătă seara sau duminica noaptea, au transmis meteorologii ANM, care au actualizat prognoza inițială. Citește și: 28 […]
Tragedie cumplită de Crăciun în Vaslui: Doi copii au mers la colindat și au sfârșit pe neașteptate
Tragedie cumplită de Crăciun în Vaslui: Doi copii au mers la colindat și au sfârșit pe neașteptate Doi copii în vârstă de 12 și 14 ani, din județul Vaslui, și-au pierdut viața sâmbătă, după ce gheața pe care se aflau a cedat, provocând înecarea acestora. Informația a fost transmisă de mediafax.ro. Doi minori, de 12 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a fost justificată printr-o poveste care nu se regăsește în cifre
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a fost justificată printr-o poveste care nu se regăsește în cifre Economistul Radu Georgescu pune...
Evoluția resurselor de cereale și produse din cereale în România: Minus 6,384 milioane tone în 2024
Evoluția resurselor de cereale și produse din cereale în România: Minus 6,384 milioane tone în 2024 Resursele totale de cereale...
Știrea Zilei
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și...
ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanul unui ATV
ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanului...
Politică Administrație
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ 29% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Camerei Deputaților!
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ...
VIDEO | Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență
Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență Lucrările de reabilitare a centurii ocolitoare...
Opinii Comentarii
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...