Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ 29% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Camerei Deputaților!

Deputații au votat marţi în plen bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. Trei parlamentari din Alba au votat DA pentru creșterea bugetului Camerei Deputaților pe anul 2026, finanțat de la bugetul de stat.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu aproximativ 29% față de anul precedent. Astfel, noul buget al Camerei Deputaților pentru 2026 înregistrează creșteri semnificative la capitole importante de cheltuieli:

+12% la cheltuieli curente,

+16% la cheltuieli cu deplasările,

+54% la deplasările externe.

Cum au votat parlamentarii din Alba:

Florin Roman (PNL), Voicu Vușcan (PSD) și Bara Nicolae-Adrian (PSD) au votat DA pentru proiect. Membrii USR și Gavrilă Bianca-Eugenia (POT) și Matieş Călin-Gheorghe (AUR) au votat NU.

Ce cuprinde noul buget al Camerei Deputaților

Potrivit proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026, dezbătut pe 23 decembrie, bugetul Camerei Deputaților pe anul 2026, finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 989.901 mii lei credite de angajament și la suma de 634.616 mii lei credite bugetare.

Proiectul de buget al Camerei Deputaţilor pe anul 2026 finanţat de la bugetul de stat a fost întocmit pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din structura Secretariatului General al Camerei Deputaților, fiind dimensionat la suma totală de 989.901 mii lei credite de angajament şi 634.616 mii lei credite bugetare.

Din volumul total de credite bugetare, 632.370 mii lei sunt pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților, iar 2.246 mii lei reprezintă cheltuieli pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului (ordonator terțiar de credite în subordinea Camerei Deputaţilor).

La fundamentarea Cheltuielilor de personal, în sumă de 405.959 mii lei, din care 404.324 mii lei pentru activitatea proprie, a fost luată în calcul plata drepturilor demnitarilor – indemnizaţie, sumă forfetară, diurnă şi indemnizație de cazare acordate cu ocazia deplasărilor în țară şi în străinătate, plata personalului din Servicille Camerei Deputaților, acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă. Cheltuielile de personal pentru salariaţii din cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului sunt în sumă de 1.635 mii lei.

Cheltuielile pentru Bunuri şi servicii, în sumă de 101.749 mii lei, din care 101.179 mii lei pentru activitatea proprie, au fost stabilite pentru asigurarea funcţionării şi întreţinerii sediului Camerei Deputaților, pentru materiale necesare desfăşurării activității legislative, cheltuielile de protocol, cheltuielile privind deplasările interne şi cele în străinătate pentru deputaţi şi personal, cheltuielile cu reparațiile curente generate de uzura clădirii şi a instalaţiilor aferente, precum şi pentru alte cheltuieli autorizate de lege. Cheltuielile cu bunurile şi servicille pentru activitatea Institutului Român pentru Drepturile Omului sunt în sumă de 570 mii lei.

La titlul Alte transferuri s-a prevăzut suma de 185 mii lei, pentru plata contribuţiilor şi cotizațiilor Camerel Deputaţilor şi Institutului pentru Drepturile Omului la organismele internaționale.

La titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare s-a prevăzut suma de 707 mii lei, pentru plata proiectului „Dialog Social transparent, deschis şi participativ” prin programul ,„Educație şi Ocupare”.

La titlul Alte cheltuieli s-a prevăzut suma de 3.209 mii lei, pentru plata către bugetul de stat a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate şi a indemnizațiilor pentru persoane care desfăşoară activităţi de internship la Camera Deputatţilor.

La titlul Active nefinanciare s-au prevăzut 428.092 mii lei credite de angajament şl 72.807 mii lei credite bugetare. Din totalul creditelor bugetare, 38.643 mii lei sunt alocați pentru active fixe (lucrări de construcții pentru sistem de cogenerare de înaltă eficiență, retehnologizare ascensoare, lucrări pentru creşterea eficienței energetice a Palatului Parlamentului, sistem de vot sala de plen, licențe software utilizatori poşta electronică, instalație de stins incendii сu agent inert ş.a.) şi 34.164 mii lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe (lucrări de reparații platforma zona Izvor, lucrări de refacere terasa circulabilă şi luminatoare corpuri B1-C2-C1-C3-B2 din imobilul Palatul Parlamentului, retehnologizare stație hidrofor ş.a.).

La activităţile finanţțate din venituri proprii, pentru anul 2026 se propune la venituri suma de 13.500 mii lei, iar la cheltuieli suma de 28.154 mii lei credite bugetare şi de angajament, diferenţa fiind acoperită din disponibilul din anul precedent, care este estimat la 14.654 mii lei.

,,În timp ce românilor li se cere austeritate nu putem vota o propunere de buget care face exact opusul”

USR va solicita Guvernului să rectifice bugetul pe 2026 al Camerei Deputaţilor astfel încât acesta să fie în acord cu deciziile coaliţiei de reducere a cheltuielilor.

„Bugetul propus pentru Camera Deputaţilor pe anul 2026 nu are nicio legătură cu realitatea pe care o trăiesc oamenii. În timp ce românilor li se cere austeritate şi li se spune că nu sunt bani, nu putem vota o propunere de buget care face exact opusul. Am cerut explicaţii clare. Am cerut să vedem unde este reforma, unde este eficientizarea, unde sunt reducerile promise public. Nu am primit nimic. Nici argumente, niciun plan, nicio asumare. Reforma începe cu propriul buget, nu cu discursuri”, a declarat deputatul USR Adrian Echert, membru al Comisiei pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

