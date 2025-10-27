Economistul Radu Georgescu: „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025. În următorii ani în România va fi un mare Halloween economic, politic și social”

Radu Georgescu: „2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025. În următorii ani în România va fi un mare Halloween economic, politic și social”

„2026 va fi un an infinit mai greu decât 2025”, atrage atenția economistul Radu Georgescu.

„România are cel mai mare deficit bugetar din istorie!!! Foarte probabil deficitul de anul acesta va fi mai mare decât cel din 2024.

Metaforic, România este un autobuz fără frâne care accelerează către un zid. Bonus. Cei care conduc autobuzul trag bezmetic de volan.

2026 vă fi un an infinit mai greu decât 2025. În 2025 Guvernul a folosit toate gloanțele pe care le avea pentru a reduce deficitul bugetar. De la 1 ianuarie 2025 a fost crescut salariul minim brut. Au fost eliminate toate scutirile fiscale pentru IT-iști, construcții și cei din industria agricolă. Au mărit impozitul pe dividende. Au crescut taxele pentru PFA-uri

Au mărit TVA-ul, accizele.

Aceste măsuri au fost luate pentru a crește veniturile statului și pentru a reduce deficitul bugetar. Surpriză! Deficitul a crescut față de 2024.

În 2026 Guvernul rămâne fară aceste gloanțe. Nu va mai fi niciun vector de creștere a veniturilor statului. În schimb vor crește accelerat dobânzile plătite de stat. Cheltuielile cu dobânzile vor crește în 2026 cu 14-17 miliarde lei comparat cu 2025!!!

În următorii ani în Romania vă fi un mare Halloween economic, politic și social”, afirmă Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

