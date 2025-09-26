Economistul Radu Georgescu: „În România, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, deficitul de Cont Curent a depășit deficitul bugetar. Urmează turbulențe economice și sociale puternice”

Radu Georgescu: „În România, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, deficitul de Cont Curent a depășit deficitul bugetar. Urmează turbulențe economice și sociale puternice”

„În România, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, deficitul de Cont Curent a depășit deficitul bugetar. Urmează turbulențe economice și sociale puternice”, subliniază economistul Radu Georgescu.

„Dacă ai o pasiune pentru economie, sigur te întrebi când va crește accelerat cursul la euro. Dacă nu, am o veste pentru tine: în următorii ani, în România vor fi multe lecții live de economie.

În 2025 se întâmplă lucruri unice în economia României. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, deficitul de Cont Curent a depășit deficitul bugetar. În perioada ianuarie-iulie 2025 au ieșit din Romania 17,2 miliarde euro pe relația comercială importuri-exporturi. Este o creștere cu 20% față de 2024. Deși în 2024 aveam deja, detașat, cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa.

În mod normal cursul la euro ar trebui să crească zilnic. Am explicat de mai multe ori de ce nu crește. Încă. Guvernul împrumută euro de la bănci străine, bani pe care îi vinde în România. În acest fel se ține artificial cursul euro. În 2025 Guvernul se împrumută într-un ritm amețitor de la bănci străine. Pentru a ține cursul euro și a finanța deficitul bugetar uriaș. În perioada ianuarie-iulie Guvernul a împrumutat 13 miliarde de euro. Adică 2 miliarde de euro lunar.

Creditorii României au devenit îngrijorați. Se amplifică amenințările din partea lor. România a promis anul trecut că va reduce deficitele bugetare, comerciale și Cont Curent. Surpriză! Aceste deficite cresc accelerat în 2025. Acum Guvernul le pregătește o alta surpriză creditorilor. Guvernul spune că de fapt deficitele din 2024 au fost mai mari decât cele comunicate oficial. Ei spun că s-au ascuns date economice. Creditorii nu sunt mulțumiți când nu se respectă promisiunile economice.

Dar cel mai tare îi deranjează când se falsifică datele financiare.

În ultimii 10 ani România a făcut toate greșelile de politici fiscale și monetare din cărțile de economie. Politicile fiscale sunt făcute de Guvern. Politicile monetare sunt făcute de BNR.

În anii următori politicile fiscale și monetare vor fi luate de creditori. Probabil FMI va coordona aceste politici. Unii spun că situația actuala este comparabilă cu cea din Grecia 2009. Aceștia exagerează. Grecia are moneda euro. Criza din 2009 din Grecia nu a venit la pachet cu inflație și creșterea dobânzilor la credite. În Romania situația este ca naiba. Toate prețurile sunt în euro: locuințe, mașini, telefonie, servicii medicale, șpagă etc. Dar salariile sunt în lei. Și creditele sunt tot în lei. În țarile din jurul nostru prețurile sunt în moneda locală: Polonia, Cehia, Ungaria etc.

Creșterea cursului va face să explodeze inflația. Dobânzile la credite. Și deficitul bugetar, care este mai mult de 50% în monede străine.

Situația României seamănă mai mult cu situația Turciei. Acum 4 ani, Turcia avea și ea deficite bugetare și de Cont Curent comparabile cu România. În Turcia cursul la euro a crescut de 4 ori în ultimii 4 ani. Inflația este în în jur de 50%. Iar dobânzile la credite sunt intre 40 și 60%.

Partea bună este că în Romania vom avea gratis lecții economice live. Partea proastă este că învățam economie pe pielea noastră. Este timpul să-ți pui centura de siguranță. Urmează turbulențe economice și sociale puternice”, spune Radu Geeorgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI