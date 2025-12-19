Dragoș Militaru, noul antrenor al CSM Unirea Alba Iulia: „Simt o mare responsabilitate, această echipă trebuie să fie cel puțin în Liga 2″
Dragoș Militaru, noul antrenor principal al CSM Unirea Alba Iulia: „Simt o mare responsabilitate, această echipă trebuie să fie cel puțin în Liga 2″
Citește și: Antrenorul Dragoș Militaru, prezentat oficial la CSM Unirea Alba Iulia | Obiectiv, promovarea în Liga 2, contract – până în vara anului 202
Fără angajament de aproape un an, Militaru a semnat un contract valabil un an și jumătate și are drept obiectiv promovarea în Liga 2. Deocamdată nu a fost anunțat oficial staff-ul cu care va lucra, dar cu siguranță la Alba Iulia va ajunge marocanul Moundir Moussaddak – antrenor secund, cu care a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște, dar și un antrneor cu portarii.
Împreună cu Pelici a mai plecat și Bogdan Ungureanu – preparatorul fizin, iar Bogdan Petric – team manager a demisionat în semn de solidaritate. Cu siguranță vor mai fi modificării pa nivelul băncii tehnice în această pauză competițională.
La Alba Iulia după aproape 14 ani de la ultima sa prezență ca jucător, Dragoș Militaru a vorbit despre legătura sa cu clubul, responsabilitatea unui moment important al sezonului, obiectivul promovării și rolul esențial al suporterilor. Noul antrenor al Unirii își propune continuitate, o analiză atentă a lotului și o primăvară în care echipa să lupte până la capăt pentru promovarea în Liga a 2-a.
*Despre revenirea la Alba Iulia: “A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine, un an și jumătate pe care îl păstrez cu drag. Mă bucur că am revenit, cunosc încă oameni de aici, am fost coleg cu Alexandru Giurgiu, Mircea Oprea și Ionuț Grozav. Alba Iulia este un oraș frumos, care merită mult mai mult din punct de vedere fotbalistic.”
*Despre rolul suporterilor: “Pentru mine, publicul este extrem de important. Suporterii pot fi al 12-lea jucător și ne pot ajuta enorm, mai ales în momentele dificile.”
*Despre poziția din clasament și a doua parte a sezonului: “Responsabilitatea este mare, indiferent de obiectiv. După unirea seriilor 7 și 8, clasamentul va fi foarte strâns, cu diferențe mici între echipe. Fiecare meci din a doua parte a sezonului va fi foarte important, atât în sezonul regulat, cât și în play-off.”
*Despre pauza de iarnă și evaluarea lotului: “Îmi doresc să urmăresc în detaliu meciurile din prima parte a sezonului, pentru a-mi forma o imagine clară asupra lotului. Am mai lucrat cu Andrei Pop, Denis Golda și Tudor Vomir la Unirea Dej. Vrem să continuăm lucrurile bune făcute până acum la Unirea și să vedem ce mai poate fi îmbunătățit, astfel încât să fim pregătiți la reluarea campionatului și să avem toți jucătorii sănătoși.”
*Mesaj pentru suporteri: “Mi-aș dori ca suporterii să fie alături de echipă necondiționat. În fotbal se poate întâmpla orice, iar momentele mai dificile trebuie depășite împreună. Îmi doresc o primăvară bună, cu stadionul plin, și vreau ca echipa antrenată de noi să joace pentru spectatori și să îi facă fericiți. Sărbători liniștite tuturor suporterilor Unirii!
Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia
