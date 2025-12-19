Rămâi conectat

Sport

Dragoș Militaru, noul antrenor al CSM Unirea Alba Iulia: „Simt o mare responsabilitate, această echipă trebuie să fie cel puțin în Liga 2″

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Dragoș Militaru, noul antrenor principal al CSM Unirea Alba Iulia: „Simt o mare responsabilitate, această echipă trebuie să fie cel puțin în Liga 2″

Dragoș Militaru, noul antrenor principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, după renunțarea la Alexandru Pelici, și-a expus obiectivele la preluarea formației din Cetatea Marii Uniri.

Citește și: Antrenorul Dragoș Militaru, prezentat oficial la CSM Unirea Alba Iulia | Obiectiv, promovarea în Liga 2, contract – până în vara anului 202

Fără angajament de aproape un an, Militaru a semnat un contract valabil un an și jumătate și are drept obiectiv promovarea în Liga 2. Deocamdată nu a fost anunțat oficial staff-ul cu care va lucra, dar cu siguranță la Alba Iulia va ajunge marocanul Moundir Moussaddak – antrenor secund, cu care a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște, dar și un antrneor cu portarii.

Împreună cu Pelici a mai plecat și Bogdan Ungureanu – preparatorul fizin, iar Bogdan Petric – team manager a demisionat în semn de solidaritate. Cu siguranță vor mai fi modificării pa nivelul băncii tehnice în această pauză competițională.

Tehnicianul în vârstă de 35 de ani a oferit un interviu canalului oficial de comunicare al CSM Unirea Alba Iulia, pe care îl redăm în cele ce urmează.

La Alba Iulia după aproape 14 ani de la ultima sa prezență ca jucător, Dragoș Militaru a vorbit  despre legătura sa cu clubul, responsabilitatea unui moment important al sezonului, obiectivul promovării și rolul esențial al suporterilor. Noul antrenor al Unirii își propune continuitate, o analiză atentă a lotului și o primăvară în care echipa să lupte până la capăt pentru promovarea în Liga a 2-a.

*Despre revenirea la Alba Iulia: “A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine, un an și jumătate pe care îl păstrez cu drag. Mă bucur că am revenit, cunosc încă oameni de aici, am fost coleg cu Alexandru Giurgiu, Mircea Oprea și Ionuț Grozav. Alba Iulia este un oraș frumos, care merită mult mai mult din punct de vedere fotbalistic.”

Despre proiect și potențialul echipei: “Cred că această echipă, la ceea ce oferă acum, trebuie să fie cel puțin în Liga 2, dacă nu chiar mai sus. Simt o mare responsabilitate față de oamenii care conduc clubul și față de suporteri.”

*Despre rolul suporterilor: “Pentru mine, publicul este extrem de important. Suporterii pot fi al 12-lea jucător și ne pot ajuta enorm, mai ales în momentele dificile.”

*Despre poziția din clasament și a doua parte a sezonului: “Responsabilitatea este mare, indiferent de obiectiv. După unirea seriilor 7 și 8, clasamentul va fi foarte strâns, cu diferențe mici între echipe. Fiecare meci din a doua parte a sezonului va fi foarte important, atât în sezonul regulat, cât și în play-off.”

*Despre pauza de iarnă și evaluarea lotului: “Îmi doresc să urmăresc în detaliu meciurile din prima parte a sezonului, pentru a-mi forma o imagine clară asupra lotului. Am mai lucrat cu Andrei Pop, Denis Golda și Tudor Vomir la Unirea Dej. Vrem să continuăm lucrurile bune făcute până acum la Unirea și să vedem ce mai poate fi îmbunătățit, astfel încât să fim pregătiți la reluarea campionatului și să avem toți jucătorii sănătoși.”

*Mesaj pentru suporteri: “Mi-aș dori ca suporterii să fie alături de echipă necondiționat. În fotbal se poate întâmpla orice, iar momentele mai dificile trebuie depășite împreună. Îmi doresc o primăvară bună, cu stadionul plin, și vreau ca echipa antrenată de noi să joace pentru spectatori și să îi facă fericiți. Sărbători liniștite tuturor suporterilor Unirii!

Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Antrenorul Dragoș Militaru, prezentat oficial la CSM Unirea Alba Iulia | Obiectiv, promovarea în Liga 2, contract – până în vara anului 2027

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

19 decembrie 2025

De

Antrenorul Dragoș Militaru a fost prezentat oficial la CSM Unirea Alba Iulia, formație care iernează pe prima poziție a Seriei 7 din Liga 3. Noul principal al „alb-negrilor” l-a înlocuit pe Alexandru Pelici pe banca tehnică, acesta despărțindu-se zilele trecute de formația din Cetatea Marii Uniri, oficial, pe „cale amiabilă”, în realitate fiind vorba despre […]

Citește mai mult

Sport

Semifinalele Cupei Județene: ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

18 decembrie 2025

De

Semifinalele Cupei Județene: ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu, meciuri programate în iunie 2026 Semifinalele Cupei Județene, competiție nouă organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, sunt ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu, tragerea la sorți având loc la sediul Asociației Județene de Fotbal Alba Citește și: S-au […]

Citește mai mult

Sport

S-au stabilit optimile de finală ale Cupei României, faza județeană! Vezi programul returului pentru SuperLiga, Liga 4 și Liga 5

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

18 decembrie 2025

De

S-a stabilit programul optimilor de finală ale Cupei României, faza județeană, meciuri care se vor disputa în 1 martie 2026, în deschiderea sezonului oficial La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba s-au mai stabilit și datele de disputare ale returului: *SuperLiga AJF se reia în 7 martie 2026 – Nu se joacă de Paști (ultima etapă […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

De ce se taie porcul pe 20 decembrie, de IGNAT. Tradiții și obiceiuri

De ce se taie porcul pe 20 decembrie, de IGNAT. Tradiții și obiceiuri Sărbătoarea de pe 20 decembrie, cunoscută în...
Actualitateacum 8 ore

Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii

Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii Dragoș Pâslaru,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 42 de minute

FOTO | Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu, numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia după ce locotenent-colonelul Marius Păcurar a trecut în rezervă

Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu, numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia după ce locotenent-colonelul Marius Păcurar a...
Ştirea zileiacum 2 ore

Incident GRAV în Alba: O persoană inconștientă după ce a fost prinsă într-o combină de recoltat între Geomal și Geoagiu

Incident GRAV în Alba: O persoană inconștientă după ce a fost prinsă într-o combină de recoltat între Geomal și Geoagiu...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

VIDEO | Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun

Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun Tradiția sărbătorilor de...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive Polițiștii rutieri din Alba au...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Politică Administrațieacum 4 ore

„Crăciun ca-n Alba” – echipe din întreg județul se întrec în prepararea tradițională a porcului de Crăciun. Bucatele vor fi degustate gratuit de public

„Crăciun ca-n Alba” – echipe din întreg județul se întrec în prepararea tradițională a porcului de Crăciun. Bucatele vor fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor

În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea