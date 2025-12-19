Rămâi conectat

Sport

Antrenorul Dragoș Militaru, prezentat oficial la CSM Unirea Alba Iulia | Obiectiv, promovarea în Liga 2, contract – până în vara anului 2027

Dan HENEGAR

Publicat

acum 49 de minute

în

De

Antrenorul Dragoș Militaru a fost prezentat oficial la CSM Unirea Alba Iulia, formație care iernează pe prima poziție a Seriei 7 din Liga 3.

Noul principal al „alb-negrilor” l-a înlocuit pe Alexandru Pelici pe banca tehnică, acesta despărțindu-se zilele trecute de formația din Cetatea Marii Uniri, oficial, pe „cale amiabilă”, în realitate fiind vorba despre o renunțare din partea clubului.

Militaru a semnat un contract valabil până în iunie 2027, respectiv pentru un an și jumătate, obiectivul fiind promovarea în Liga 2. Din staff-ul său, care însă nu a fost încă anunțat oficial, va face parte marocanul Moundir Moussaddak – antrenor secund, cu care a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște.

Citește și: Dragoș Militaru, noul principal al Unirii Alba Iulia, antrenor ce visa de curând la Liga 1 | Nume grele, pe listă pentru înlocuirea lui Pelici

CSM Unirea Alba Iulia anunță numirea lui Dragoș Militaru în funcția de antrenor principal al echipei de seniori.

În vârstă de 35 de ani, Dragoș Militaru revine la Alba Iulia, club pentru care a evoluat ca jucător în sezonul 2011-2012, în Liga 2. Ca antrenor, este un tehnician tânăr, ambițios, cu experiență acumulată atât în fotbalul românesc, cât și în străinătate.

Cariera de antrenor:  antrenor principal la Unirea Dej, cu care a reușit promovarea în Liga 2 în 2021,  antrenor principal la Luceafărul Oradea și Chindia Târgoviște, antrenor secund la Pandurii Târgu Jiu, Dunărea Călărași, Unirea Jucu,  antrenor secund la clubul danez Vejle BK (alături de Mihai Teja)

Ca jucător, a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv la echipe precum Unirea Alba Iulia, Pandurii Târgu Jiu, Damila Măciuca, dar și în prima ligă din Letonia, la FC Daugava. Dragoș Militaru a semnat un contract valabil până în iunie 2027.  Staff-ul tehnic care îl va însoți va fi anunțat în perioada următoare. Obiectivul echipei este promovarea in Liga a 2-a„, este anunțul clubului CSM Unirea Alba Iulia

Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Semifinalele Cupei Județene: ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

18 decembrie 2025

De

Semifinalele Cupei Județene: ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu, meciuri programate în iunie 2026 Semifinalele Cupei Județene, competiție nouă organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, sunt ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, Viitorul Răhău – Voința Beldiu, tragerea la sorți având loc la sediul Asociației Județene de Fotbal Alba Citește și: S-au […]

Citește mai mult

Sport

S-au stabilit optimile de finală ale Cupei României, faza județeană! Vezi programul returului pentru SuperLiga, Liga 4 și Liga 5

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

18 decembrie 2025

De

S-a stabilit programul optimilor de finală ale Cupei României, faza județeană, meciuri care se vor disputa în 1 martie 2026, în deschiderea sezonului oficial La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba s-au mai stabilit și datele de disputare ale returului: *SuperLiga AJF se reia în 7 martie 2026 – Nu se joacă de Paști (ultima etapă […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Cupa „Moș Crăciun” la înot, la Alba Iulia, concurs care a tras cortina peste anul 2025

Dan HENEGAR

Publicat

acum 23 de ore

în

18 decembrie 2025

De

Cupa „Moș Crăciun” la înot, la Alba Iulia, concurs care a tras cortina peste anul competițional 2025 La Bazinul Olimpic din Alba Iulia, s-a desfășurat Cupa „Moș Crăciun”, concurs de înot care a tras cortina peste anul competițional 2025. La întrecerea de verificare au participat 58 de copii de 7-10 ani din grupele de începători […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii

Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii Dragoș Pâslaru,...
Actualitateacum 5 ore

Polițiștii locali vor putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare: Vor avea obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt filmate

Polițiștii locali vor putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare: Vor avea obligația să informeze persoanele vizate că acestea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 18 ore

VIDEO | A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat

A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o...
Ştirea zileiacum o zi

Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști

Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 minute

FOTO | Elevi de la HCC Alba Iulia, în vizită la DSVSA Alba: Elevii din an terminal au aflat principalele activități desfășurate în laborator

Elevi de la HCC Alba Iulia, în vizită la DSVSA Alba: Elevii din an terminal au aflat principalele activități desfășurate...
Curier Județeanacum o oră

VIDEO | UPDATE ACCIDENT rutier în Ighiu: Trei autoturisme, implicate. O persoană, transportată la spital

ACCIDENT rutier în Ighiu: Două autoturisme, implicate. O conductă de gaz, posibil avariată  Pompierii din Alba Iulia intervin la un...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment GIS, Cadastru. Calendar și condiții de participare

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din...
Politică Administrațieacum 2 zile

VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”

Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi

18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor

În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea