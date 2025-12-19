Antrenorul Dragoș Militaru, prezentat oficial la CSM Unirea Alba Iulia | Obiectiv, promovarea în Liga 2, contract – până în vara anului 2027
Antrenorul Dragoș Militaru a fost prezentat oficial la CSM Unirea Alba Iulia, formație care iernează pe prima poziție a Seriei 7 din Liga 3.
Noul principal al „alb-negrilor” l-a înlocuit pe Alexandru Pelici pe banca tehnică, acesta despărțindu-se zilele trecute de formația din Cetatea Marii Uniri, oficial, pe „cale amiabilă”, în realitate fiind vorba despre o renunțare din partea clubului.
Militaru a semnat un contract valabil până în iunie 2027, respectiv pentru un an și jumătate, obiectivul fiind promovarea în Liga 2. Din staff-ul său, care însă nu a fost încă anunțat oficial, va face parte marocanul Moundir Moussaddak – antrenor secund, cu care a conlucrat la Unirea Dej și Chindia Târgoviște.
Citește și: Dragoș Militaru, noul principal al Unirii Alba Iulia, antrenor ce visa de curând la Liga 1 | Nume grele, pe listă pentru înlocuirea lui Pelici
„CSM Unirea Alba Iulia anunță numirea lui Dragoș Militaru în funcția de antrenor principal al echipei de seniori.
În vârstă de 35 de ani, Dragoș Militaru revine la Alba Iulia, club pentru care a evoluat ca jucător în sezonul 2011-2012, în Liga 2. Ca antrenor, este un tehnician tânăr, ambițios, cu experiență acumulată atât în fotbalul românesc, cât și în străinătate.
Cariera de antrenor: antrenor principal la Unirea Dej, cu care a reușit promovarea în Liga 2 în 2021, antrenor principal la Luceafărul Oradea și Chindia Târgoviște, antrenor secund la Pandurii Târgu Jiu, Dunărea Călărași, Unirea Jucu, antrenor secund la clubul danez Vejle BK (alături de Mihai Teja)
Ca jucător, a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv la echipe precum Unirea Alba Iulia, Pandurii Târgu Jiu, Damila Măciuca, dar și în prima ligă din Letonia, la FC Daugava. Dragoș Militaru a semnat un contract valabil până în iunie 2027. Staff-ul tehnic care îl va însoți va fi anunțat în perioada următoare. Obiectivul echipei este promovarea in Liga a 2-a„, este anunțul clubului CSM Unirea Alba Iulia
Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia
