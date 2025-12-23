Două noi opționale anunțate de Ministerul Educației. Elemente de educaţie media digitală și Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră
Două noi opționale anunțate de Ministerul Educației. Elemente de educaţie media digitală și Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră
Ministerul Educației și Cercetării introduce două opționale noi pentru elevii de gimnaziu, menite să îi pregătească mai bine pentru viață.
Una dintre acestea, „Elemente de educație media digitală”, urmărește dezvoltarea unor competențe esențiale, în contextul în care copiii și tinerii sunt tot mai expuși informațiilor din mediul online, care le influențează gândirea, comunicarea și percepția asupra lumii.
Citește și: Daniel David, despre o posibilă plecare de la conducerea Ministerului Educației: ,,Este un lucru la care gândesc în aceste zile”
,,Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a aprobat programele şcolare pentru opţionalele ca discipline noi din curriculumul la decizia elevului din oferta şcolii, pentru disciplinele «Elemente de educaţie media digitală» (clasa a VI-a) şi «Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră!» (clasele a V-a – a VII-a)”, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării într-un comunicat de presă.
Daniel David a precizat că ambele discipline vizează competenţe fundamentale pentru lumea de astăzi.
,,M-aş bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare. În ceea ce priveşte educaţia pentru media digitală, aceste demers (1) este introdus în premieră la nivel de gimnaziu şi este astfel o adaptare a şcolii la provocările la care sunt supuşi copiii în lumea în care trăim, dar (2) pregăteşte şi prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (şi care va fi păstrată şi în noua schimbare de curriculum la nivel liceal). Cu referire la educaţia pentru viaţă, programa reactualizează conţinuturi existente la nivel gimnazial şi anticipează noile conţinuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal”, a spus Ministrul Educaţiei.
Potrivit datelor transmise de către reprezentanţii ministerului, programa pentru opţionalul „Elemente de educaţie media digitală” vizează formarea a două competenţe esenţiale, deoarece tinerii şi copiii sunt expuşi zilnic la un volum tot mai mare de informaţii din mediul digital, iar reţelele de socializare şi conţinuturile online le influenţează modul de a gândi, de a comunica şi de a înţelege lumea:
- Gestionarea interacţiunii cu media folosind principiile cetăţeniei democratice, atât pentru exprimarea propriilor idei prin intermediul diverselor tipuri de media, cât şi pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale;
- Analizarea critic-reflexivă a interacţiunii cu media şi cu tehnologiile digitale, cu scopul înţelegerii influenţei şi a efectelor acestora în relaţie cu sine, ca receptor, şi cu societatea.
Potrivit Antena 3 CNN, programa şcolară pentru disciplina opţională „Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră!” este organizată astfel:
- Clasa a V-a – Eu Aleg!: autocunoaştere, identificarea şi ierarhizarea valorilor, fundamentarea deciziilor pe principii personale sănătoase;
- Clasa a VI-a – Eu Acţionez!: transformarea intenţiilor în fapte, asumarea responsabilităţii personale, colaborare şi perseverenţă;
- Clasa a VII-a – Eu Inspir!: dezvoltarea influenţei pozitive, leadership colaborativ, rezilienţă şi curaj în faţa provocărilor.
,,Disciplina promovează o pedagogie a experienţei şi a acţiunii, menită să încurajeze elevii să descopere puterea deciziilor responsabile, curajul acţiunii şi bucuria de a inspira schimbarea în comunitatea lor. În acest fel, programa contribuie la conturarea profilului absolventului de gimnaziu ca persoană autonomă, responsabilă, implicată şi capabilă să conducă prin exemplu”, se arată în comunicatul citat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Programul băncilor de Crăciun 2025: În ce zile vor fi închise CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen
Programul băncilor de Crăciun 2025: În ce zile vor fi închise CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen În perioada sărbătorii de Crăciun 2025, cele mai importante instituții bancare din România – CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen şi-au ajustat programul de funcționare. În general, sucursalele vor fi închise în […]
Marilen Pirtea, numele propus pentru a deveni ministrul al Educației: ,,Am primit această propunere, din partea prim-ministrului, la care voi reflecta”
Marilen Pirtea, numele propus pentru a deveni ministrul al Educației: ,,Am primit această propunere, din partea prim-ministrului, la care voi reflecta” Rectorul Universității de Vest Timișoara, Marilen Pirtea, deputat PNL a declarat că va reflecta asupra propunerii de a ajunge ministru al Educației și Cercetării după ce Daniel David și-a dat demisia. Citește și: SURSE: […]
23-26 decembrei 2025 | Avertizare meteo de vremea rea în România: Ger, ninsori viscolite, zăpadă și polei până a doua zi de Crăciun
23-26 decembrei 2025 | Avertizare meteo de vremea rea în România: Ger, ninsori viscolite, zăpadă și polei până a doua zi de Crăciun ANM a emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea, valabilă pentru perioada de 23 decembrie 2025, ora 18:00 – 26 decembrie, ora 10:00, pentru mai multe zone ale țării. În […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul băncilor de Crăciun 2025: În ce zile vor fi închise CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen
Programul băncilor de Crăciun 2025: În ce zile vor fi închise CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen...
Marilen Pirtea, numele propus pentru a deveni ministrul al Educației: ,,Am primit această propunere, din partea prim-ministrului, la care voi reflecta”
Marilen Pirtea, numele propus pentru a deveni ministrul al Educației: ,,Am primit această propunere, din partea prim-ministrului, la care voi...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde poate fi văzută
Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde...
Curier Județean
Albaiulian de 38 de ani, REȚINUT de polițiști: S-a dus acasă la fosta parteneră, deși avea emis ordin de protecție
Albaiulian de 38 de ani, REȚINUT de polițiști: S-a dus acasă la fosta parteneră, deși avea emis ordin de protecție...
Bărbat din Sibiu, cu mandat de executare, reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 8 luni după gratii pentru distrugere
Bărbat din județul Sibiu, cu mandat de executare, reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta...
Politică Administrație
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Opinii Comentarii
Cum urăm ”Crăciun fericit” în toate limbile europene: Cel mai des folosit mesaj de sărbători pentru cei dragi
Cum urăm ”Crăciun fericit” în toate limbile europene: Cel mai des folosit mesaj de sărbători pentru cei dragi Doar o...
Povestea sau legenda lui Moș Crăciun
Povestea lui Moș Crăciun sau legenda lui Mos Crăciun La marginea unui oraș, cu mult timp în urmă, trăia un...