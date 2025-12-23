Rămâi conectat

Două noi opționale anunțate de Ministerul Educației. Elemente de educaţie media digitală și Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră

Bogdan Ilea

acum 2 ore

Ministerul Educației și Cercetării introduce două opționale noi pentru elevii de gimnaziu, menite să îi pregătească mai bine pentru viață. 

Una dintre acestea, „Elemente de educație media digitală”, urmărește dezvoltarea unor competențe esențiale, în contextul în care copiii și tinerii sunt tot mai expuși informațiilor din mediul online, care le influențează gândirea, comunicarea și percepția asupra lumii.

,,Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a aprobat programele şcolare pentru opţionalele ca discipline noi din curriculumul la decizia elevului din oferta şcolii, pentru disciplinele «Elemente de educaţie media digitală» (clasa a VI-a) şi «Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră!» (clasele a V-a – a VII-a)”, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării într-un comunicat de presă.

Daniel David a precizat că ambele discipline vizează competenţe fundamentale pentru lumea de astăzi.

,,M-aş bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare. În ceea ce priveşte educaţia pentru media digitală, aceste demers (1) este introdus în premieră la nivel de gimnaziu şi este astfel o adaptare a şcolii la provocările la care sunt supuşi copiii în lumea în care trăim, dar (2) pregăteşte şi prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (şi care va fi păstrată şi în noua schimbare de curriculum la nivel liceal). Cu referire la educaţia pentru viaţă, programa reactualizează conţinuturi existente la nivel gimnazial şi anticipează noile conţinuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal”, a spus Ministrul Educaţiei.

Potrivit datelor transmise de către reprezentanţii ministerului, programa pentru opţionalul „Elemente de educaţie media digitală” vizează formarea a două competenţe esenţiale, deoarece tinerii şi copiii sunt expuşi zilnic la un volum tot mai mare de informaţii din mediul digital, iar reţelele de socializare şi conţinuturile online le influenţează modul de a gândi, de a comunica şi de a înţelege lumea:

  • Gestionarea interacţiunii cu media folosind principiile cetăţeniei democratice, atât pentru exprimarea propriilor idei prin intermediul diverselor tipuri de media, cât şi pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale;
  • Analizarea critic-reflexivă a interacţiunii cu media şi cu tehnologiile digitale, cu scopul înţelegerii influenţei şi a efectelor acestora în relaţie cu sine, ca receptor, şi cu societatea.

Potrivit Antena 3 CNN, programa şcolară pentru disciplina opţională „Educaţie pentru viaţă: alege! acţionează! inspiră!” este organizată astfel:

  • Clasa a V-a – Eu Aleg!: autocunoaştere, identificarea şi ierarhizarea valorilor, fundamentarea deciziilor pe principii personale sănătoase;
  • Clasa a VI-a – Eu Acţionez!: transformarea intenţiilor în fapte, asumarea responsabilităţii personale, colaborare şi perseverenţă;
  • Clasa a VII-a – Eu Inspir!: dezvoltarea influenţei pozitive, leadership colaborativ, rezilienţă şi curaj în faţa provocărilor.

,,Disciplina promovează o pedagogie a experienţei şi a acţiunii, menită să încurajeze elevii să descopere puterea deciziilor responsabile, curajul acţiunii şi bucuria de a inspira schimbarea în comunitatea lor. În acest fel, programa contribuie la conturarea profilului absolventului de gimnaziu ca persoană autonomă, responsabilă, implicată şi capabilă să conducă prin exemplu”, se arată în comunicatul citat.

