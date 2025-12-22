Rămâi conectat

Daniel David, despre o posibilă plecare de la conducerea Ministerului Educației: ,,Este un lucru la care gândesc în aceste zile”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 54 de minute

în

De

Daniel David a discutat într-o emisiune televizată dacă o să rămână în funcție pe parcursul anului următor, alături de premierul Bolojan, până când premierul își termină mandatul, sau ar putea părăsi mai rapid postul.

„Vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a răspuns Daniel David.

Ministrul Educației a precizat că nu vizează o carieră politică, dar spune că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor.

„N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori. Sunt discuţii, sigur că sunt discuţii şi în această perioadă fiindcă am acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor. Fiindcă dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Așa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că este un lucru la care gândesc în aceste zile”.

