Video | Când va fi adoptată noua lege a salarizării? Florin Manole: „Cu certitudine în 2027”

Când va fi adoptată noua lege a salarizării? Florin Manole: „Cu certitudine în 2027”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, că noua lege a salarizării din sectorul public ar urma să fie adoptată în 2027. Oficialul a precizat că reforma trebuie să respecte anvelopa bugetară stabilită de coaliția de guvernare și angajamentele României privind reducerea deficitului, dar și să asigure echitatea salarială. Totodată, acesta a susținut că elaborarea actului normativ trebuie realizată în colaborare cu sindicatele și ministerele de resort.

„Anvelopa bugetară o voi păstra, pentru că este ceea ce am semnat PSD, PNL, USR, UDMR, ceea ce exprimă respectarea angajamentelor României de reducere a deficitului, de păstrare a țintei de deficit pentru anii viitori, asta trebuie să rămână și este gândul nostru de câte ori discutăm despre sustenabilitatea cheltuielilor publice pe care le avem la Ministerul Muncii, sau oriunde altundeva”, a declarat Florin Manole.

În privința calendarului, ministrul a indicat anul 2027 drept termen pentru noua lege a salarizării, fără să avanseze o dată exactă.

„Când? Cu certitudine în 2027. Este un termen foarte larg, dar ăsta este termenul pe care ni l-am luat. Cum? În primul rând trebuie să fie echitabilă și în al doilea rând trebuie să fie făcută în colaborare cu sindicatele și ministerele”, a afirmat acesta.

Florin Manole: „Respingerea proiectului lui Pîslaru nu poate fi pusă în seama PSD”

Ministrul Muncii a făcut referire și la proiectul de lege asociat lui Dragoș Pîslaru, susținând că acesta a fost respins public și oficial de miniștrii Sănătății și Educației înainte ca PSD să își exprime propria poziție. Florin Manole a invocat opoziția celor doi oficiali și dezacordurile exprimate de sindicate, criticând încercările de a transfera responsabilitatea politică pentru respingerea proiectului asupra altor actori.

„O ultimă mențiune: legea domnului Pîslaru înainte să primească o opinie de la mine sau de la Partidul Social Democrat, a fost respinsă public și oficial de miniștrii Sănătății și ai Educației, colegi cu domnul Pîslaru, membri UDMR și independent susținut de PNL”, a declarat ministrul.

Acesta a continuat cu un mesaj critic la adresa liberalilor, acuzându-i că încearcă să atribuie altora responsabilitatea pentru respingerea inițiativei.

„Așadar trebuie să oprim această lipsă de obraz a celor din PNL care jignesc bunul simț spunând că altcineva decât ei înșiși, prin Dimian și prin Cseke Attila, ministru de la UDMR, au respins primii legea asta. Ei au respins-o primii din motive obiective, am fost de acord cu ei, nu sunt de acord cu aruncarea pisicii în grădina altcuiva”, a afirmat Florin Manole.

Sindicatele, în centrul dezbaterii privind salarizarea

Un alt punct al declarației a vizat poziția sindicatelor, despre care ministrul a spus că au respins proiectul și au fost ulterior acuzate de partizanat. Manole a apărat rolul organizațiilor sindicale, subliniind că acestea reprezintă angajați din domenii esențiale ale sectorului public.

„Doi la mână: sindicatele au respins-o. Au acuzat sindicatele de partizanat. Dar cine sunt sindicatele? Sindicatele sunt medicii care ne așteaptă și ne ajută în spitale, sunt profesorii care predau în școlile din România, sunt polițiștii pe care îi sunăm când avem o problemă sau pe care îi vedem în comunitate, sunt pompieri, sunt oamenii acestei țări, sunt concetățenii noștri”, a declarat ministrul Muncii.

În final, Florin Manole a insistat asupra legitimității reprezentării sindicale în procesul de elaborare a noii legi a salarizării.

„Sindicatele nu sunt un dușman al nimănui, ci sunt reprezentanții legitimi ai celor care muncesc în această țară”, a conchis acesta.

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