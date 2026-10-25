Curier Județean

25 octombrie 2026 | Cod Galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cod Galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate

Mai multe localități din județul Alba sunt duminică, 25 octombrie 2026, până cel puțin la ora 11.00, sub incidența unei atenționări meteo imediate Cod Galben de ceață.

Petrecerea Divorțaților

Localitățile vizate de atenționarea meteo sunt Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Stremț, Sâncel, Sântimbru, Lunca Mureșului, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Livezile, Cergău, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana și Cenade.

Local și temporar ceața determină vizibilitate redusă sub 200 de metrii și izolat sub 50 de metri.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

Foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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