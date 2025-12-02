VIDEO | Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură în Apuseni cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de Sfântul Andrei, în prezența voluntarilor care au renovat-o
Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de Sfântul Andrei, în prezența voluntarilor care au renovat-o
Tanti Ana, bătrânica de 85 de ani din satul Galați, județul Alba, care trăiește singură dintr-o indemnizație de 64 de lei, va avea parte de o bătrânețe liniștită de acum încolo. Căsuța care stătea să cadă pe ea a fost consolidată și renovată de oameni cu suflet mare.
Inițiativa unui brașovean care a luat naștere în urmă cu o săptămână a ajuns la final duminică, chiar de Sfântul Andrei, când locuința a fost sfințită de preotul Ilie.
Trei zile au lucrat Vasile, bărbatul originar din Brașov care a promis bunicii că viața ei se va schimba total, și voluntarii care nu au avut odihnă până nu au știut că tanti Ana nu va mai fi mușcată de șobolani și nu va mai sta în frig.
Citește și: VIDEO | ,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei
Bordeiul din Apuseni a primit geamuri și uși noi, crăpăturile din pereți au fost astupate și au aceștia proaspăt zugraviți. Mobilierul cel vechi a fost înlocuit, iar bunicuța își poate odihni trupul ostenit de ani și greutați pe o saltea nouă. Terenul a fost împrejmuit cu un gard nou, iar cărarea din curte a fost pietruită pentru ca femeia să nu mai calce prin noroi în zilele ploioase.
Soba nu mai fumegă, iar cămara are alimente suficiente pentru ca vârstnica să nu își mai facă griji pentru ziua de mâine.
Mâinile frământate de grijă din urmă cu câteva zile, astăzi mângâie cu drag mărgelele pe care le-a primit cadou de la binefăcătorul ei, iar buzele asprite de viața greu sărută cu recunoștință un ștergar pe care este cusut numele ei.
Bucuria din ochii bătrânei la sfințirea casei au fost imboldul casei pentru ca Vasile să vrea să continue: tanti Ana va avea în curând și o baie și vor fi finalizate și alte lucrări la căsuța din Galați.
,,Cea mai frumoasă zi din viața ei! Mâine vom povesti împreună ce urmează pentru dânsa și ce mai avem de făcut anul ăsta. Sunt mai mult decât convins că gândurile voastre pentru ea au ajutat-o să aibă parte de această zi”, a transmis Vasile pentru ziarulunirea.ro.
,,Ați făcut atâtea lucruri, o mânce-vă amarul. Haideți în casă, poftiți, nu mai stați afară. După ce plecați faceți ce vreți, da până sunteți la mine să faceți bine să intrați. Toată lumea intră în casă, în casa mea eu sunt șef”, le-a spus tanti Ana celor adunați la casa ei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici. O parte din banii strânși, donați unui centru de îngrijiri paliative
Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici. O parte din banii strânși, donați unui centru de îngrijiri paliative Spiridușii de la Sebeș s-au apucat de pregătirile pentru târgul de Crăciun. O parte dintre figurinele de turtă dulce, realizate cu grijă de […]
VIDEO | Un tânăr din Alba, cuțitul de aur în emisiunea chefi la cuțite. Cine este Gabriel Helju: „Tremur tot, palmele sunt transpirate”
Un tânăr din Alba, cuțitul de aur în emisiunea chefi la cuțite. Cine este Gabriel Helju: „Tremur tot, palmele sunt transpirate” Alexandru Gabriel Helju, din Sebeș, a impresionat la Chefi la cuțite cu o rețetă cu langustină care i-a adus ,,cuțitul de aur” în cadrul emisiunii. Unul dintre chefi a recunoscut că CV-ul lui Alexandru […]
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 decembrie 2025: 539 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 decembrie 2025: 539 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zero modificări pentru pensiile speciale ale magistaților: Guvernul respinge toate amendamentele parlamentarilor
Zero modificări pentru pensiile speciale ale magistaților: Guvernul respinge toate amendamentele parlamentarilor Guvernul a respins marți toate cele 42 de...
Pericol în rafturile magazinelor: File de somon marinat retras din cauza contaminării cu Listeria
Pericol în rafturile magazinelor: File de somon marinat retras din cauza contaminării cu Listeria lot de file de somon marinat...
Știrea Zilei
VIDEO | Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură în Apuseni cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de Sfântul Andrei, în prezența voluntarilor care au renovat-o
Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de...
FOTO | Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici. O parte din banii strânși, donați unui centru de îngrijiri paliative
Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei...
Curier Județean
FOTO | Avansări în grad la ISU Alba cu ocazia Zilei Naționale a României: Patru subofițeri, promovați înainte de termen pentru rezultate remarcabile
Avansări în grad la ISU Alba cu ocazia Zilei Naționale a României: Patru subofițeri, promovați înainte de termen pentru rezultate...
FOTO | Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Un incendiu a izbucnit la un...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...