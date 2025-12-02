VIDEO | Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură în Apuseni cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de Sfântul Andrei, în prezența voluntarilor care au renovat-o

Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de Sfântul Andrei, în prezența voluntarilor care au renovat-o

Tanti Ana, bătrânica de 85 de ani din satul Galați, județul Alba, care trăiește singură dintr-o indemnizație de 64 de lei, va avea parte de o bătrânețe liniștită de acum încolo. Căsuța care stătea să cadă pe ea a fost consolidată și renovată de oameni cu suflet mare.

Inițiativa unui brașovean care a luat naștere în urmă cu o săptămână a ajuns la final duminică, chiar de Sfântul Andrei, când locuința a fost sfințită de preotul Ilie.

Trei zile au lucrat Vasile, bărbatul originar din Brașov care a promis bunicii că viața ei se va schimba total, și voluntarii care nu au avut odihnă până nu au știut că tanti Ana nu va mai fi mușcată de șobolani și nu va mai sta în frig.

Bordeiul din Apuseni a primit geamuri și uși noi, crăpăturile din pereți au fost astupate și au aceștia proaspăt zugraviți. Mobilierul cel vechi a fost înlocuit, iar bunicuța își poate odihni trupul ostenit de ani și greutați pe o saltea nouă. Terenul a fost împrejmuit cu un gard nou, iar cărarea din curte a fost pietruită pentru ca femeia să nu mai calce prin noroi în zilele ploioase.

Soba nu mai fumegă, iar cămara are alimente suficiente pentru ca vârstnica să nu își mai facă griji pentru ziua de mâine.

Mâinile frământate de grijă din urmă cu câteva zile, astăzi mângâie cu drag mărgelele pe care le-a primit cadou de la binefăcătorul ei, iar buzele asprite de viața greu sărută cu recunoștință un ștergar pe care este cusut numele ei.

Bucuria din ochii bătrânei la sfințirea casei au fost imboldul casei pentru ca Vasile să vrea să continue: tanti Ana va avea în curând și o baie și vor fi finalizate și alte lucrări la căsuța din Galați.

,,Cea mai frumoasă zi din viața ei! Mâine vom povesti împreună ce urmează pentru dânsa și ce mai avem de făcut anul ăsta. Sunt mai mult decât convins că gândurile voastre pentru ea au ajutat-o să aibă parte de această zi”, a transmis Vasile pentru ziarulunirea.ro.

,,Ați făcut atâtea lucruri, o mânce-vă amarul. Haideți în casă, poftiți, nu mai stați afară. După ce plecați faceți ce vreți, da până sunteți la mine să faceți bine să intrați. Toată lumea intră în casă, în casa mea eu sunt șef”, le-a spus tanti Ana celor adunați la casa ei.

