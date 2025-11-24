VIDEO | ,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei
,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei
E început de iarnă și liniștea a pus stăpânire pe Galați, o așezare micuță din județul Alba, iar forfota oamenilor de la sat a încetat odată cu venirea frigului și terminarea muncilor agricole. E liniște și în bordeiul unde trăiește tanti Ana, o bunicuță de 85 de ani care își duce povara anilor cu demnitate și răbdare, în ciuda greutăților.
Deși locuiește singură într-o casă modestă cu două camere și o cămară, bătrânica nu și-a pierdut niciodată credința și bunătatea. Deși trăiește într-o sărăcie lucie, dintr-o indemnizație de 64 lei, acordată în baza decretului 118, tanti Ana și-a întâmpinat zilele trecute oaspeții care i-au trecut pragul ca și cum ar fi fost cea mai bogată femeie din lume.
Au trecut pe la ea Vasi, bărbatul originar din Brașov care își dedică timpul și sufletul bunicilor uitați ai Apusenilor și o mână de oameni care i se alătură în campaniile umanitare. Nu a cerut să primească nimic, în schimb le-a oferit musafirilor tot ce avea în casă, cartofii ei copți.
Odată cu această vizită a luat naștere și campania „Casă de Crăciun pentru tanti Ana”, o inițiativă menită să îi aducă bunicuței un pic de lumină în ochi.
O casă mică, dar o nevoie mare de ajutor
Locuința lui Tanti Ana, veche și deteriorată de trecerea timpului, are nevoie de reparații urgente. De la acoperiș, la soba care abia mai încălzește camerele, totul strigă după ajutor.
Vasi, inițiatorul campaniei și-a propus să renoveze cele două încăperi și cămara, pentru a-i oferi un cămin sigur bunicii Ana.
Dar pentru a reuși, este nevoie de o comunitate întreagă, de voluntari și sprijin. Deși campania a început deja să strângă oameni cu inimă mare, nevoile sunt și ele multe.
Fie că e vorba de voluntari pentru lucrările de renovare, de materiale de construcții, alimente neperisabile, haine de iarnă și încălțăminte pentru bătrânica de 85 de ani, orice alt tip de sprijin este bine primit și poate ușura iarna și viața lui tanti Ana.
Un gest mic poate schimba o viață
Campania „Casa de Crăciun pentru Tanti Ana” nu este doar despre o casă renovată – este despre demnitate, grijă și solidaritate. Despre oameni care aleg să nu treacă nepăsători pe lângă suferința altuia. Despre faptul că, chiar și într-un sat mic, speranța poate renaște atunci când cineva întinde o mână de ajutor.
Tanti Ana, cu zâmbetul ei blând și recunoștința din priviri, este dovada vie că uneori cele mai mari schimbări pornesc de la cele mai simple gesturi de omenie.
Dacă vrei să te implici sau să ajuți în orice fel, fiecare contribuție contează enorm. Pentru Tanti Ana, orice sprijin înseamnă o iarnă mai caldă, o viață mai sigură și un Crăciun cu adevărat luminat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa
Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa Un bărbat de 56 de ani a fost reținut după ce ar fi forțat sistemul de închidere al ușii de acces în imobil și l-ar fi distrus pentru a intra […]
FOTO | Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte
Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte A devenit mămică și a simțit nevoie să evadeze din când în când, moment în care a descoperit arta macrame-ului. Este pe scurt povestea Francescăi Călian, o tânără de 35 de ani din Poșaga, […]
Val de concedieri colective, au fost anunțate în județul Alba: De aproape trei ori mai mulți angajați vizați în 2025, față de anul trecut
Val de concedieri colective, au fost anunțate în județul Alba: De aproape trei ori mai mulți angajați vizați în 2025, față de anul trecut Anul 2025 se dovedește dificil pentru firmele și angajații din județ. Tot mai multe firme își restrâng activitatea sau închid de tot, așa cum a fost cazul cunoscutei fabrici de ciorapi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Testul HPV nu este inclus încă în analize și decontare, deși România are cea mai mare rată a mortalității din UE cauzată de cancer de col uterin
Testul HPV nu este inclus încă în analize și decontare, deși România are cea mai mare rată a mortalității din...
Judecătorii au respins proiectul modificat al pensiilor speciale. Reforma prevedea limitarea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare
Judecătorii au respins proiectul modificat al pensiilor speciale. Reforma prevedea limitarea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare Adunarea Generală a...
Știrea Zilei
VIDEO | ,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei
,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură...
VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa
Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a...
Curier Județean
Comunicat | Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ...
ITM Alba: AMENZI de 8.000 de lei și 15 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 17-21 noiembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 8.000 de lei și 15 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 17-21 noiembrie 2025:...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin...