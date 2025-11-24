VIDEO | ,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei

,,Casă nouă de Crăciun” pentru tanti Ana: Ajutor pentru o bunică de 85 de ani, care își duce veacul singură în Apuseni, dintr-o indemnizație de 64 de lei

E început de iarnă și liniștea a pus stăpânire pe Galați, o așezare micuță din județul Alba, iar forfota oamenilor de la sat a încetat odată cu venirea frigului și terminarea muncilor agricole. E liniște și în bordeiul unde trăiește tanti Ana, o bunicuță de 85 de ani care își duce povara anilor cu demnitate și răbdare, în ciuda greutăților.

Deși locuiește singură într-o casă modestă cu două camere și o cămară, bătrânica nu și-a pierdut niciodată credința și bunătatea. Deși trăiește într-o sărăcie lucie, dintr-o indemnizație de 64 lei, acordată în baza decretului 118, tanti Ana și-a întâmpinat zilele trecute oaspeții care i-au trecut pragul ca și cum ar fi fost cea mai bogată femeie din lume.

Au trecut pe la ea Vasi, bărbatul originar din Brașov care își dedică timpul și sufletul bunicilor uitați ai Apusenilor și o mână de oameni care i se alătură în campaniile umanitare. Nu a cerut să primească nimic, în schimb le-a oferit musafirilor tot ce avea în casă, cartofii ei copți.

Odată cu această vizită a luat naștere și campania „Casă de Crăciun pentru tanti Ana”, o inițiativă menită să îi aducă bunicuței un pic de lumină în ochi.

O casă mică, dar o nevoie mare de ajutor

Locuința lui Tanti Ana, veche și deteriorată de trecerea timpului, are nevoie de reparații urgente. De la acoperiș, la soba care abia mai încălzește camerele, totul strigă după ajutor.

Vasi, inițiatorul campaniei și-a propus să renoveze cele două încăperi și cămara, pentru a-i oferi un cămin sigur bunicii Ana.

Dar pentru a reuși, este nevoie de o comunitate întreagă, de voluntari și sprijin. Deși campania a început deja să strângă oameni cu inimă mare, nevoile sunt și ele multe.

Fie că e vorba de voluntari pentru lucrările de renovare, de materiale de construcții, alimente neperisabile, haine de iarnă și încălțăminte pentru bătrânica de 85 de ani, orice alt tip de sprijin este bine primit și poate ușura iarna și viața lui tanti Ana.

Un gest mic poate schimba o viață

Campania „Casa de Crăciun pentru Tanti Ana” nu este doar despre o casă renovată – este despre demnitate, grijă și solidaritate. Despre oameni care aleg să nu treacă nepăsători pe lângă suferința altuia. Despre faptul că, chiar și într-un sat mic, speranța poate renaște atunci când cineva întinde o mână de ajutor.

Tanti Ana, cu zâmbetul ei blând și recunoștința din priviri, este dovada vie că uneori cele mai mari schimbări pornesc de la cele mai simple gesturi de omenie.

Dacă vrei să te implici sau să ajuți în orice fel, fiecare contribuție contează enorm. Pentru Tanti Ana, orice sprijin înseamnă o iarnă mai caldă, o viață mai sigură și un Crăciun cu adevărat luminat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI