Foto | Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ
În acest sfârșit de săptămână jandarmii din Alba vor fi alături de suporteri, pentru a asigura ordinea și siguranța publică la următoarele evenimente sportive:
- Universitatea Alba Iulia – Nera Bogodinți, pe stadionul „Groapa Rotundă” din Micești;
- ACS CIL Blaj – CS Metalurgistul Cugir, la baza sportivă „Târnavele Blaj-Tiur”;
- CSM CSU Alba Iulia – CS Oradea, la sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Pentru a vă bucura de spectacolul sportiv, jandarmii din Alba recomandă:
- Respectați indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor.
- Veniți din timp la meci, pentru a evita aglomerația la intrare.
- Evitați conflictele și anunțați jandarmii dacă observați situații care pot afecta siguranța participanților.
,,Să ne bucurăm împreună de sport, în siguranță!”, mai transmis jandarmii din Alba printr-un comunicat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri
Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri În cadrul unei activități de educație rutieră desfășurate de polițiștii Compartimentului Rutier Abrud, copilașii de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Abrud au discutat despre regulile de circulație și […]
10-12 noiembrie 2026 | Se oprește apa în localități din Munții Apuseni: Lucrări de maximă importanță
Se oprește apa în localități din Munții Apuseni: Lucrări de maximă importanță SC APA CTTA S.A. Alba – Sucursala Apuseni anunță consumatorii că, în perioada 10.11.2026 –11.11.2026, se vor efectua lucrări care vizează implementarea corespunzătoare a contractului de lucrări „Extindere și reabilitare aducțiuni SZA Apuseni”. Se va interveni pentru înlocuirea vanelor care deservesc întregul sistem […]
6 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 6 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia: Cea mai mare colecție de incunabule din România a fost scanată integral / „Accesul la cultură nu e un privilegiu, ci o necesitate”
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia: Cea mai mare colecție de incunabule din România a fost scanată integral / „Accesul la...
Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului ar putea primi salariul și indemnizația integrală: Stimulentul de inserție ar putea fi egal cu indemnizația
Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului ar putea primi salariul și indemnizația integrală: Stimulentul...
Știrea Zilei
Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Autoritățile au început pregătirile pentru Ziua Națională a României
Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Autoritățile au început pregătirile pentru Ziua Națională a României Alba Iulia...
Foto | Vacă omorâtă de urs într-un sat din Alba: Un gospodar din Ocoliș a rămas fără „una dintre cele trei vaci care erau mai frumoase”. Cum s-ar fi produs atacul
Vacă omorâtă de urs într-un sat din Alba: Un gospodar din Ocoliș a rămas fără „una dintre cele trei vaci...
Curier Județean
Foto | Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri
Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile...
Foto | Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ În...
Politică Administrație
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată A...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...