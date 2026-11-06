Curier Județean

Foto | Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

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Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ

În acest sfârșit de săptămână jandarmii din Alba vor fi alături de suporteri, pentru a asigura ordinea și siguranța publică la următoarele evenimente sportive:

  • Universitatea Alba Iulia – Nera Bogodinți, pe stadionul „Groapa Rotundă” din Micești;
  • ACS CIL Blaj – CS Metalurgistul Cugir, la baza sportivă „Târnavele Blaj-Tiur”;
  • CSM CSU Alba Iulia – CS Oradea, la sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Petrecerea Divorțaților

Pentru a vă bucura de spectacolul sportiv, jandarmii din Alba recomandă:

  • Respectați indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor.
  • Veniți din timp la meci, pentru a evita aglomerația la intrare.
  • Evitați conflictele și anunțați jandarmii dacă observați situații care pot afecta siguranța participanților.

,,Să ne bucurăm împreună de sport, în siguranță!”, mai transmis jandarmii din Alba printr-un comunicat.

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