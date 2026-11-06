Foto | Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 noiembrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ

În acest sfârșit de săptămână jandarmii din Alba vor fi alături de suporteri, pentru a asigura ordinea și siguranța publică la următoarele evenimente sportive:

Universitatea Alba Iulia – Nera Bogodinți, pe stadionul „Groapa Rotundă” din Micești;

ACS CIL Blaj – CS Metalurgistul Cugir, la baza sportivă „Târnavele Blaj-Tiur”;

CSM CSU Alba Iulia – CS Oradea, la sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Pentru a vă bucura de spectacolul sportiv, jandarmii din Alba recomandă:

Respectați indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor.

Veniți din timp la meci, pentru a evita aglomerația la intrare.

Evitați conflictele și anunțați jandarmii dacă observați situații care pot afecta siguranța participanților.

,,Să ne bucurăm împreună de sport, în siguranță!”, mai transmis jandarmii din Alba printr-un comunicat.

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