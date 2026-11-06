Foto | Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri
Copiii din Abrud, discuție cu polițiștii din Alba despre siguranța rutieră: Au vorbit despre traversarea corectă a străzii și regulile de circulație pentru bicicliști și pasageri
În cadrul unei activități de educație rutieră desfășurate de polițiștii Compartimentului Rutier Abrud, copilașii de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Abrud au discutat despre regulile de circulație și despre cum să se comporte în siguranță atunci când participă la traficul rutier.
Mai exact, polițiștii din Alba au discutat cu cei mici despre traversarea corectă a străzii, despre aspectele la care trebuie să fie atenți atunci când merg cu bicicleta sau trotineta, dar și despre cum trebuie să se comporte în calitate de pasageri.
Poliția din Alba a publicat următorul mesaj cu privire la aceste activități:
,,Pași în siguranță, alături de polițiști:
- Cum traversăm corect strada
- La ce trebuie să fim atenți atunci când mergem cu bicicleta sau trotineta
- Cum ne comportăm în calitate de pasageri
În cadrul unei activități de educație rutieră desfășurate de polițiștii Compartimentului Rutier Abrud, acestea au fost câteva dintre lucrurile pe care le-au învățat, prin exemple și explicații adaptate vârstei lor, elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din oraș.
Prin astfel de întâlniri, îi ajutăm pe cei mici să înțeleagă cât mai bine regulile de circulație.”, se arată în mesajul publicat de IPJ Alba.
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