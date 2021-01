„DEZMĂȚ” la Instituția Prefectului din județul Alba. Angajații Prefecturii încasează un spor „COVID-19” de 30% din salariu

Așa-numitul „spor Covid-19”, de care beneficiază un număr dintre bugetarii din țara noastră, nu a „ocolit” instituțiile publice din județul Alba.

Angajații Instituției Prefectului, mai puțin prefectul Nicolae Albu și subprefectul Ioana-Diane Rof, se bucură de un spor de 30% din salariu, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 131/202 131/2020, așa cum au declarat reprezentanții Prefecturii Alba pentru ziarulunirea.ro

Astfel, această Ordonanță de Urgență prevede că „personalul din instituţiile prefectului care va beneficia de acordarea sporului se stabileşte prin ordin al prefectului la propunerea motivată a şefului nemijlocit, din care să rezulte activitatea şi modul de implicare în prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi care au presupus un risc suplimentar şi/sau un volum mai mare de muncă”.

Este de precizat că, fără „ajutorul” oferit de acest spor, salariile din această instituție depășesc cu mult media oferită de angajatorii din domeniul privat, un loc asigurat în aceasta fiind într-adevăr „călduț”. De asemenea, angajații din mediul privat sunt și mai expuși la efectele negative ale acestei pandemii fără să beneficieze de un astfel de spor, deoarece nu există la fel de multe resurse.

De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, acest spor se acordă pe toată durata stării de alertă.

Reamintim că, începând de astăzi, 13 ianuarie 2021, starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile după ce a fost votată ieri de către Guvernul României, în sedință extraordinară.