78.634 de lei, cea mai mare pensie SPECIALĂ din România. Cât ar fi fost dacă era în raport de contribuțiile plătite

Cea mai mare pensie din țară este de 78.634 de lei, 5.205 lei reprezentând contributivitatea, iar 73.429 de lei, din criteriile favorizante obținute din partea mai multor legi, a spus ministrul Muncii, Raluca Turcanu.

Ea a afirmat că lucrează în prezent la o nouă lege a pensiilor. Aceasta urmeză să fie bazată pe contributivitate și să fie constituțională. În context, ministrul a admis că se va ocupa și de pensiile speciale, fără a oferi amănunte.

„Un element la care ţin şi care va defini mandatul meu de ministru al Muncii este acela al echităţii în sistemul de pensii.

Pentru că eu nu pot să tolerez şi nici nu pot să dorm bine noaptea în condiţiile în care în momentul de faţă în România există pensionari care câştigă 78.634 de lei pe lună, în condiţiile în care contributivitatea ar acoperi o pensie de 5.205 lei, iar 73.429 reprezintă criterii favorizante din legile făcute de PSD în Parlament, nu de altcineva”, a declarat Raluca Turcan, marţi seară, la Digi 24.

Ministrul a adăugat că există și pensii de 41.000 de lei sau de 17.000 de lei. Numai că 900.000 dintre români au pensii de 800 de lei.

„Este o realitate a României şi această realitate nu mai poate să continue la nesfârşit. Ne arată lumea cu degetul şi sunt oameni care mor şi speră totuşi să fi ajuns la o pensie care să reflecte şi contributivitatea şi echitatea în societatea românească.

Soluţia o vom pune pe masă. Lucrăm în acest moment. Intangibil nu este nimeni pe lumea asta. Am identificat o soluţie, dar e un angajament pe care îl fac că nu voi vorbi despre acest lucru decât în momentul în care vom avea noi credinţa că este varianta constituţională”, a adăugat ministrul Muncii.

În acest an pensiile vor fi indexate cu rata inflației, a adăugat Turcan. Detalii suplimentare urmează a fi anunțate după pregătirea legii bugetului.

Sursa: evz.ro