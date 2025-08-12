Harta salariului minim în Uniunea Europeană: Unde se situează România în acest clasament

Harta salariului minim în Europa: Unde se situează România în acest clasament

Un clasament cu țările din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari și cele mai mici salarii minime a fost întocmit recent. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună.

A fost întocmit un clasament cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime ale țărilor europene. Milioane de cetățeni angajați în țările din Uniunea Europeană continuă să încaseze salariul minim stabilit de fiecare stat. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună.

Harta salariului minim în Europa: unde se află România în acest clasament?

Clasamentul poate suferi o schimbare, dacă sunt luate în considerare și țările candidate la Uniunea Europeană. De pildă, Ucraina poate ocupa locul statului care are cel mai mic salariu minim (164 de euro). Există și alte țări UE care nu prezintă un salariu minim stabilit legislativ, la nivel național. Acestea sunt: Austria, Suedia, Finlanda, Italia și Danemarca.

Clasamentul statelor cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime în UE (inclusiv țările candidate):

1. Luxemburg – 2.704 euro

2. Irlanda – 2.282 de euro

3. Olanda – 2.246 de euro

4. Germania – 2.161 de euro

5. Belgia – 2.112 euro

6. Franța – 1.802 euro

7. Spania – 1.381 de euro

8. Slovenia – 1.271 de euro

9. Polonia – 1.100 de euro

10. Lituania 1.038 de euro

11. Grecia – 1.027 de euro

12. Portugalia – 1.015 euro

13. Cipru – 1.000 de euro

14. Croația – 970 de euro

15. Malta – 961 de euro

16. Estonia – 886 de euro

17. Cehia – 841 de euro

18. Slovacia – 816 euro

19. România – 797 de euro

20. Letonia – 740 de euro

21. Ungaria – 727 de euro

22. Muntenegru – 670 de euro

23. Serbia – 618 euro

24. Macedonia de Nord – 584 de euro

25.Turcia – 558 de euro

26. Bulgaria – 551 de euro

27. Albania – 408 euro

28. Republica Moldova – 285 de euro

29. Ucraina – 164 de euro

În clasamentul celor 29 de țări, România se situează pe locul 19, cu un salariu minim de 797 de euro.

Clasamentul refăcut în funcție de indicatorul PCS

Indicatorul PCS (puterea de cumpărare standardizată) reprezintă un factor care poate stabili nivelul de prosperitate al oamenilor. „Moneda” este folosită drept unitate de măsură, iar datele ar putea arăta diferit față de cele mai sus menționate. Dacă este luat în considerare acest indicator PCS, atunci poate fi observat un nou clasament. Iată lista cu țările cu valorile salariilor minime în UE (inclusiv cele candidate):

1. Luxemburg – 2.035 de euro

2. Germania – 1.989 de euro

3. Olanda – 1937 de euro

4. Belgia – 1.812 euro

5. Irlanda – 1.653 de euro

6. Franța – 1.620 de euro

7. Spania – 1.519 euro

8. Polonia – 1.500 de euro

9. Slovenia – 1.417 euro

10. România – 1.279 de euro

11. Lituania – 1.272 de euro

12. Croația – 1.272 de euro

13. Grecia – 1.194 de euro

14. Portugalia – 1.167 de euro

15. Cipru – 1.078 de euro

16. Macedonia de Nord – 1.069 de euro

17. Turcia – 1.062 de euro

18. Muntenegru – 1.058 de euro

19. Malta – 1.049 de euro

20. Ungaria – 1.001 euro

21. Slovacia – 963 de euro

22. Cehia – 936 de euro

23. Bulgaria – 922 de euro

24. Serbia – 917 euro

25. Letonia – 905 euro

26. Estonia – 886 de euro

27. Albania – 566 de euro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI