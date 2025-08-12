Harta salariului minim în Uniunea Europeană: Unde se situează România în acest clasament
Un clasament cu țările din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari și cele mai mici salarii minime a fost întocmit recent. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună.
Clasamentul poate suferi o schimbare, dacă sunt luate în considerare și țările candidate la Uniunea Europeană. De pildă, Ucraina poate ocupa locul statului care are cel mai mic salariu minim (164 de euro). Există și alte țări UE care nu prezintă un salariu minim stabilit legislativ, la nivel național. Acestea sunt: Austria, Suedia, Finlanda, Italia și Danemarca.
Clasamentul statelor cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime în UE (inclusiv țările candidate):
1. Luxemburg – 2.704 euro
2. Irlanda – 2.282 de euro
3. Olanda – 2.246 de euro
4. Germania – 2.161 de euro
5. Belgia – 2.112 euro
6. Franța – 1.802 euro
7. Spania – 1.381 de euro
8. Slovenia – 1.271 de euro
9. Polonia – 1.100 de euro
10. Lituania 1.038 de euro
11. Grecia – 1.027 de euro
12. Portugalia – 1.015 euro
13. Cipru – 1.000 de euro
14. Croația – 970 de euro
15. Malta – 961 de euro
16. Estonia – 886 de euro
17. Cehia – 841 de euro
18. Slovacia – 816 euro
19. România – 797 de euro
20. Letonia – 740 de euro
21. Ungaria – 727 de euro
22. Muntenegru – 670 de euro
23. Serbia – 618 euro
24. Macedonia de Nord – 584 de euro
25.Turcia – 558 de euro
26. Bulgaria – 551 de euro
27. Albania – 408 euro
28. Republica Moldova – 285 de euro
29. Ucraina – 164 de euro
În clasamentul celor 29 de țări, România se situează pe locul 19, cu un salariu minim de 797 de euro.
Clasamentul refăcut în funcție de indicatorul PCS
Indicatorul PCS (puterea de cumpărare standardizată) reprezintă un factor care poate stabili nivelul de prosperitate al oamenilor. „Moneda” este folosită drept unitate de măsură, iar datele ar putea arăta diferit față de cele mai sus menționate. Dacă este luat în considerare acest indicator PCS, atunci poate fi observat un nou clasament. Iată lista cu țările cu valorile salariilor minime în UE (inclusiv cele candidate):
1. Luxemburg – 2.035 de euro
2. Germania – 1.989 de euro
3. Olanda – 1937 de euro
4. Belgia – 1.812 euro
5. Irlanda – 1.653 de euro
6. Franța – 1.620 de euro
7. Spania – 1.519 euro
8. Polonia – 1.500 de euro
9. Slovenia – 1.417 euro
10. România – 1.279 de euro
11. Lituania – 1.272 de euro
12. Croația – 1.272 de euro
13. Grecia – 1.194 de euro
14. Portugalia – 1.167 de euro
15. Cipru – 1.078 de euro
16. Macedonia de Nord – 1.069 de euro
17. Turcia – 1.062 de euro
18. Muntenegru – 1.058 de euro
19. Malta – 1.049 de euro
20. Ungaria – 1.001 euro
21. Slovacia – 963 de euro
22. Cehia – 936 de euro
23. Bulgaria – 922 de euro
24. Serbia – 917 euro
25. Letonia – 905 euro
26. Estonia – 886 de euro
27. Albania – 566 de euro
