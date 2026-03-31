Derby „de Alba”, CIL Blaj – CSU Alba Iulia, în debutul play-out-ul Seriei 7 din eșalonul terț, vineri, 3 aprilie, la ora 17.00
Dacă CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir vor evolua în play-off, celelalte două competitoare din Alba vor continua sezonul în play-out, iar în prima rundă a fazei secunde a campionatului este tocmai un derby „de Alba”, CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia, vineri, 3 aprilie, la ora 17.00.
Astfel, cele două formații din județ mai sus pomenite vor evolua pentru a evita retrogradarea, în acest moment neavând prea multe emoții. Cum Hidro Mecanica Șugag s-a retras, CSU Alba Iulia va avea rundă liberă în etapa a doua (în preajma Sărbătorilor Pascale), iar CIL Blaj nu va juca în ultima etapă, urmând a intra mai repede în vacanță.
Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular au intrat în play-out, păstrându-și toate punctele acumulate. Competiția se va desfășura într-un singur tur, respectiv se vor mai şapte etape în total. Vor retrograda ultimele două clasate din fiecare serie, precum şi 5 dintre echipele care vor termina pe locul 6, cu cea mai slabă linie de clasament, fiind luat în calcul numărul total de puncte obţinut. De aici se pleacă la drum: 1. Unirea Sântana 37 de puncte, 2. CSC Ghiroda și Giarmata Vii 36p, 3. Progresul Pecica 31p, 4. CIL BLAJ 28p, 5. CSU ALBA IULIA 25p, 6. Timișul Șag – 21p, 7. Unirea DMO 14 p.
Program: *Etapa 1 (4 aprilie, ora 17.00): CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – Unirea DMO, Progresul Pecica – Timişul Şag, CIL Blaj – CSU Alba Iulia, Unirea Sântana stă;
Etapa 2 (vineri, 10 aprilie): Timişul Şag – CIL Blaj, Unirea DMO – Progresul Pecica, Unirea Sântana – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, CSU Alba Iulia stă;
Etapa 3 (18 aprilie): Progresul Pecica – Unirea Sântana, CIL Blaj – Unirea DMO, CSU Alba Iulia – Timişul Şag, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii stă;
Etapa 4 (25 aprilie): Unirea DMO – CSU Alba Iulia, Unirea Sântana – CIL Blaj, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – Progresul Pecica, Timişul Şag stă;
*Etapa 5 (2 mai, ora 17.00): CIL Blaj – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, CSU Alba Iulia – Unirea Sântana, Timişul Şag – Unirea DMO, Progresul Pecica stă;
Etapa 6 (9 mai): Unirea Sântana – Timişul Şag, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – CSU Alba Iulia, Progresul Pecica – CIL Blaj, Unirea DMO stă;
Etapa 7 (16 mai): CSU Alba Iulia – Progresul Pecica, Timişul Şag – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, Unirea DMO – Unirea Sântana, CIL Blaj stă.
Foto: CSU Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
