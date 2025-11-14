CIL Blaj – CSU Alba Iulia 2-1 (1-0), în derby „de Alba” | Victorie importantă pentru echipa din „Mica Romă”
Runda a 13-a a eșalonului terț propune în Seria 7 un derby „de Alba” între CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, adjudecat de echipa din „Mica Romă” cu scorul de 2-1 (1-0)
Victorie prețioasă pentru CIL Blaj în derby „de Alba” cu CSU Alba Iulia. Blăjenii au punctat primii prin C. Cristea (16), la reluare Stănilă, fostul echipier al gazdelor, a reușit să egaleze (47), iar golul victoriei a fost marcat de ghanezul Mensah (68)
Citește și: Derby „de Alba”, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1) | Studenții au reușit o remiză-surpriză în fața „roș-albaștrilor”!
CIL Blaj a reușit o victorie prețioasă în derby „de Alba”, câștigând disputa cu CS Universitar Alba Iulia, scor 2-1 (1-0), runda a 13-a fiind una cu ghinion pentru formația universitară. O confruntare între conjudețene avide de puncte, echipa din „Mica Romă” deschizând scorul în minutul 16 prin C. Cristea, cu un șut de senzație de la 25 de metri, în vinclu și având oportunități de a se distanța. Stănilă (47), fostul echipier al gazdelor, a restabilit egalitatea, după o contră. Confruntarea s-a încins, jucându-se cu garda jos, cu dominare a gazdelor și situații de a înscrie de ambele părți, Stănilă lovind bara (62) – moment în care se putea face -12. Golul decisiv a fost înscris de ghanezul Mensah (68) – șut puternic din interiorul careului.
O fază litigioasă s-a produs în minutul 85, într-un final pe munchei de cuțit, când CSU Alba Iulia a solicitat un penalty, la un duel la limită între Cristea-Micu și Rus. A rezultat un duel încrâncenat între conjudețene aflate într-o perioadă nefastă. „Galben-albaștrii” veneau după două înfrângeri și cu un singur punct în 3 etape, iar universitarii au suferit al doilea eșec la rând, la limită, după cel cu Timișul Șag, de pe „Pielarul”. În cele din urmă CIL s-a impus, luându-și revanșa după eșecul din tur (0-2 la Sebeș).
CIL: Păduraru – R. Popa, Cristea-Micu, Jica/cpt., Boldea, Taifas (78, Drăgan), Mensah (88, Maghiari), Alves (68, Tineiu), Cristea, Istrate (68, Macarie), Nai (78, Cîrstean); rezerve R. Damian, Gliga, Man, Tătar. Antrenor Daniel Tătar.
CSU: Pauletti/cpt. – Blagu, Rusu, Milchiș, Sebaș, Dumitrescu (46, Tamaș), A. Mihai (68, R. Păcurar), Grosu (76, Trifu), E. Vlad, Pandor (46, S. Pîrv), Stănilă (68, Velțan), rezerve Crîng, D. Olălău, Cârja, Bălan. Antrenor Nicolae Ghișa.
