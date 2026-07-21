Foto | Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia – medalie de bronz la Campionatul European Open de Seniori de la Sarajevo

Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia – medalie de bronz la Campionatul European Open de Seniori de la Sarajevo

Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, a obținut o nouă performanță importantă pe plan internațional, cucerind medalia de bronz la Campionatul European Open de Seniori, desfășurat în perioada 18–19 iulie, la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina).

Laura a concurat la categoria 48 de kilograme și a urcat pe podium după trei victorii obținute în fața unor sportive din Italia și Austria. Singura înfrângere a fost consemnată în fața unei alte reprezentante a Italiei.

Rezultatul confirmă forma foarte bună a sportivei, care vine după o altă clasare pe podium într-o competiție europeană – medalia de bronz obținută la Campionatul European Open de Seniori de la Praga.

În acest an, Laura Bogdan și-a trecut în palmares și titlul de campioană națională la seniori, la categoria 48 de kilograme.

Sportiva este legitimată la CS Unirea Alba Iulia și U Cluj. La clubul albaiulian se pregătește sub îndrumarea profesorilor Dinu Alin și Dinu Cristian și face parte din lotul național de judo.

CS Unirea Alba Iulia o felicită pe Laura Bogdan pentru această nouă medalie internațională și le transmite felicitări antrenorilor săi pentru rezultatul obținut.