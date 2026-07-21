Sport

Foto | Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia – medalie de bronz la Campionatul European Open de Seniori de la Sarajevo

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia – medalie de bronz la Campionatul European Open de Seniori de la Sarajevo

Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, a obținut o nouă performanță importantă pe plan internațional, cucerind medalia de bronz la Campionatul European Open de Seniori, desfășurat în perioada 18–19 iulie, la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina).

Laura a concurat la categoria 48 de kilograme și a urcat pe podium după trei victorii obținute în fața unor sportive din Italia și Austria. Singura înfrângere a fost consemnată în fața unei alte reprezentante a Italiei.

Rezultatul confirmă forma foarte bună a sportivei, care vine după o altă clasare pe podium într-o competiție europeană – medalia de bronz obținută la Campionatul European Open de Seniori de la Praga.

În acest an, Laura Bogdan și-a trecut în palmares și titlul de campioană națională la seniori, la categoria 48 de kilograme.

Sportiva este legitimată la CS Unirea Alba Iulia și U Cluj. La clubul albaiulian se pregătește sub îndrumarea profesorilor Dinu Alin și Dinu Cristian și face parte din lotul național de judo.

CS Unirea Alba Iulia o felicită pe Laura Bogdan pentru această nouă medalie internațională și le transmite felicitări antrenorilor săi pentru rezultatul obținut.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Corvinul Hunedoara, revenire senzațională, după 34 de ani, pe prima scenă, 3-0 cu Csikszereda! Cinci jucători din județ, titulari în runda inaugurală a SuperLigii

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

21 iulie 2026

De

Corvinul Hunedoara, revenire senzațională, după 34 de ani, pe prima scenă, 3-0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc! Cinci jucători din județ, titulari în runda inaugurală a SuperLigii În  runda inaugurală a Superligii, aiudeanul Andrei Cordea a marcat pentru CFR Cluj în înfrângerea de la Galați (1-2). Citește și: Albaiulianul Gicu Grozav, plecare de la Petrolul Ploiești! […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 13 medalii la Cupa României | Ilinca Ileană-Pienariu, 4 medalii de aur, Andrea-Maria Zsebe și Matei-Florin Turuș – câte una

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

21 iulie 2026

De

Înotătorii de la LPS Alba Iulia au cucerit 13 medalii la Cupa României | Ilinca Ileană-Pienariu, 4 medalii de aur, Andrea-Maria Zsebe și Matei-Florin Turuș – câte una Înotătorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și-au adjudecat 13 medalii la Cupa României, concurs pentru juniori, tineret și seniori desfășurat la Târgu Mureș. Citește […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Timișoara Triathlon 2026: Lista performerilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

20 iulie 2026

De

Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Timișoara Triathlon 2026: Lista performerilor Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia au participat cu succes la Timișoara Triathlon 2026.  La cel mai mare concurs internațional de triatlon din România, cu peste 1.000 de sportivi la start din 23 de țări, sportivii CSM Unirea Alba […]

Citește mai mult