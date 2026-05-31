VIDEO: Cornel Ardei, fundașul CSM Unirea Alba Iulia după victoria netă de la Lupeni: „Vrem să promovăm și-l așteptăm pe Tudor Vomir în Liga 2”!

Cornel Ardei, fundașul CSM Unirea Alba Iulia după victoria netă de la Lupeni, 3-0 cu Minerul, în primul baraj: „Vrem să promovăm și-l așteptăm pe Tudor Vomir în Liga 2”!
Cornel Ardei, fundașul central al „alb-negrilor”, a fost unul dintre jucătorii evidențiați în barajul de la Lupeni, în care CSM Unirea Alba Iulia a oferit o lecție de fotbal, a câștigat cu 3-0 și s-a calificat în finala cu SC Popești-Leordeni, când se joacă cu promovarea în Liga 2 pe masă.
Apărătorul în vârstă de 24 de ani a deschis scorul cu o lovitură de cap (31), a patra sa reușită stagională, după un corner, la joc asistând și aiudeanul Andrei Cordea, golgheterul CFR Cluj. „Am avut parte de o atmosferă superbă la acest meci, iar galeria ne-a fost alături. Suntem bucuroși că am etalat o prestație apreciată, am dominat, am demonstrat că suntem echipa mai bună, iar diferența de scor vorbește de la sine”, a spus jucătorul venit în urmă cu doi ani și jumătate, la sugestia fostului antrenor Alexandru Pelici, în Cetatea Marii Uniri.
*La al patrulea baraj!
Ardei mai are la activ alte 3 baraje de promovare în Liga 2. Două dintre acestea cu CSM Reșița, unul în 2022, ratat cu CSC Dumbrăvița, celelalt, un an mai târziu, fericit, când „rosso-nerrii” au trecut de CSM Deva!
Un al treilea a fost dezamăgitor, cu CSM Unirea Alba Iulia, eliminare la loviturile de departajare, cu SCM Rm. Vâlcea, în 2025. „La acel meci de la Deva, când am învins cu 3-2, după ce am fost conduși cu 2-0, în tur, am marcat golul victoriei, cu capul, în minutul 90+6! Acea reușită, plus recentul gol de la Lupeni, sunt printre cele mai importante ale carierei”, a precizat Ardei.
Acesta speră să promoveze cu CSM Unirea Alba Iulia și are un gând special pentru Vomir, colegul său din compartiment, grav accidentat în urmă cu 3 săptămâni, prezent la meci, în cârje. „Ne gândim foarte mult la Tudor. Ne-a ajutat enorm până am ajuns aici. Vrem să promovăm și îl așteptăm în Liga 2”, a menționat purtătorul tricoului cu numărul „2”.
În finala cu SC Popești-Leordeni, de sâmbătă, 6 iunie, în deplasare, Ardei va fi adversar pentru doi foști coechipieri, atacantul Dane (CSM Reșița) și fundașul Bobaru (Aerostar Bacău). „Mergem deciși să ne adjudecăm finala, suntem încrezători cu vom reuși. Lumea își dorește mult asta la Alba Iulia, este un proiect bun, ar fi un pas mare în carieră pentru noi”, a spus fundașul grupării albaiuliene.
