Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.11-22.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.11-22.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Petrecerea Divorțaților

Întreruperile programate pentru intervalul 16.11 – 22.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

  • IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 16/11/2026 08:00 – 16/11/2026 16:00 
  • ALBA IULIA –  Strada ZAVOI, Strada VIDRA, Strada STUFULUI, Strada STRUNGA, Strada SCARISOARA, Strada PONOR, Strada LOTRU, Strada DRAGASANI, Strada CALISTRAT HOGAS,  Strada CALEA LABULUI, 17/11/2026 07:00 – 17/11/2026 08:00 
  • ALBA IULIA – Strada TOPLITEI, Strada SESURI partial, Strada ROTUNDA, Strada DEALULUI,  Strada CARPATI, 17/11/2026 08:00 – 17/11/2026 16:00 
  • ALBA IULIA –  Strada ZAVOI, Strada VIDRA, Strada STUFULUI, Strada STRUNGA, Strada SCARISOARA, Strada PONOR, Strada LOTRU, Strada DRAGASANI, Strada CALISTRAT HOGAS,  Strada CALEA LABULUI, 17/11/2026 16:00 – 17/11/2026 17:00 

Intreruperile programate suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

  • 1 IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA partial 11/11/2026 08:00 – 11/11/2026 15:00
  • 2 CRICAU, Strada PRINCIPALA 11/11/2026 08:00 – 11/11/2026 15:00
  • 3 CRICAU, CRAIVA, Strada PRINCIPALA 11/11/2026 08:00 – 11/11/2026 15:00
  • 4 ALBA IULIA, Cale CALEA MOTILOR 214A 1+2+3 11/11/2026 09:00 – 11/11/2026 14:00
  • 5 LIVEZILE, IZVOARELE(LIVEZILE), Sat PRINCIPAL SANCRAI AVANTULUI 12/11/2026 08:00 – 12/11/2026 15:00
  • 6 VADU MOTILOR, DEALU FRUMOS(VADU MO, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 7 SCARISOARA, SFOARTEA, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 8 PLISTI, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 9 OCOALE, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 10 MUNUNA, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 11 GIRDA SEACA, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 12 GHETARI, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 13 ARIESENI, HODOBANA, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 14 ARIESENI, CASA DE PIATRA, Strada PRINCIPALA 12/11/2026 10:00 – 12/11/2026 18:00
  • 15 SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA
  • 13/11/2026 09:00 – 13/11/2026 15:00

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