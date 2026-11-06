DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.11-22.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 09.11-15.11.2026

„Camarazi pe tabla de șah” 2026 la Alba Iulia: Competiție din sportul minții dedicată Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații Strategie, fair-play și spirit de echipă – acestea au fost coordonatele celei de-a doua ediții a turneului „Camarazi pe tabla de șah”, organizat de AMVVD Alba, în parteneriat cu Academia de Șah „Mihnea Costachi”, în […]