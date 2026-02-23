Ştirea zilei

VIDEO | Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș: rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă. Care ar fi fost cauza

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a transmis astăzi, 23 februarie, noi informații despre tragedia din Sebeș care a șocat întreaga comunitate din oraș. 

Astfel, în urma efectuării examenului necroptic, rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă și ar fi fost cauzată de un șoc de etiologie neprecizată, nefiind constatate leziuni traumatice.

IPJ Alba: Rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă

Potrivit IPJ Alba, având în vedere informațiile vehiculate, în spațiul public, cu privire la faptul că o tânără de 25 de ani, din municipiul Sebeș, ar fi fost ucisă de soțul ei, Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba este abilitat să comunice următoarele aspecte:

Cercetarea la fața locului, în noaptea de 19/20 februarie 2026, a fost efectuată de o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și ai Poliției Municipiului Sebeș, însoțiți de un medic legist din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Alba.

Citește și: Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului”

Trupul femeii a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În urma efectuării examenului necroptic, rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă și ar fi fost cauzată de un șoc de etiologie neprecizată, nefiind constatate leziuni traumatice. 

De asemenea, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, au fost solicitate analize toxicologice.          

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.  

