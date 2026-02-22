Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului”
Într-o petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție se solicită preluarea de urgență, la nivel central, a anchetei privind decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș, mamă a trei copii.
Semnatarii cer o anchetă independentă și transparentă, care să clarifice toate circumstanțele morții și să verifice eventuale antecedente sau plângeri anterioare.
Citește și: FOTO | ,,Ai plecat prea devreme dintre noi”. Mesaje de condoleanțe pentru tânăra din Sebeș care a fost găsită fără suflare în locuința sa din oraș
Potrivit IPJ Alba, la data de 19 februarie 2026, în jurul orei 23.45, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Sebeș, cu privire la faptul că nu poate lua legătura cu fiica sa, în vârstă de 25 de ani, cunoscută cu probleme de sănătate, care locuiește împreună cu soțul său, în municipiul Sebeș.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului, împreună cu soțul femeii, fiind identificat, în interiorul imobilului, cadavrul tinerei de 25 de ani.
La o examinare preliminară, pe corpul femeii nu au fost identificate urme de violență.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.
În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
Iată textul integral al petiției publice:
Subsemnații, cetățeni preocupați de respectarea legii și protecția vieții umane, vă adresăm prezenta petiție prin care solicităm preluarea de urgență a anchetei privind decesul unei tinere în vârstă de 25 de ani, mamă a trei copii, găsită moartă în locuința soțului său.
Conform informațiilor apărute în spațiul public și relatărilor apropiaților, tânăra ar fi fost anterior amenințată cu moartea de către soț. De asemenea, există suspiciuni serioase cu privire la faptul că acesta ar fi avut în trecut relații în care fostele partenere ar fi fost supuse abuzurilor, iar decesele acestora s-ar fi produs în condiții considerate suspecte.
Cu toate acestea, autoritățile locale din Sebeș au declarat public că soțul nu ar fi vinovat, ceea ce a generat un val de îngrijorare și neîncredere în rândul comunității. Având în vedere gravitatea acuzațiilor și posibilele antecedente, considerăm că există un risc major ca ancheta să nu fie percepută ca fiind imparțială sau suficient de aprofundată.
Solicităm prin prezenta:
Preluarea imediată a cazului de către autoritățile centrale din București, pentru a asigura o anchetă independentă și imparțială.
Verificarea tuturor antecedentelor și a eventualelor plângeri anterioare privind violență sau amenințări.
Transparentizarea etapelor anchetei, în limitele legii, pentru a reda încrederea publicului în actul de justiție.
Analizarea eventualelor neglijențe sau omisiuni din partea autorităților locale, dacă acestea există.
Considerăm că viața acestei tinere mame și siguranța celor trei copii rămași în urmă impun o anchetă riguroasă, profesionistă și complet independentă de orice influență locală.
Nu solicităm condamnarea publică a vreunei persoane înainte de finalizarea cercetărilor, ci doar aflarea adevărului și aplicarea corectă a legii.
Vă rugăm să tratați această solicitare cu maximă urgență.
Petiția online poate fi accesată AICI.
