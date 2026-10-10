De la pensia de invaliditate la cea pentru limită de vârstă în 2026: Ce se schimbă și ce trebuie să știe beneficiarii

Pentru pensionarii de invaliditate, momentul în care ating vârsta standard de pensionare este o etapă administrativă importantă. Pensia nu dispare și nu trebuie cerută din nou. Valoarea ei se poate însă modifica, uneori semnificativ.

Transformarea se face din oficiu

Persoanele care primesc pensie de invaliditate și ajung la vârsta standard de pensionare nu trebuie să inițieze o nouă procedură; transformarea se face automat, iar Casa Teritorială de Pensii stabilește varianta cea mai avantajoasă pentru beneficiar. Principiul este același pentru pensiile anticipate: la atingerea vârstei standard, pensia de invaliditate se transformă automat, fără cerere.

Casa Națională de Pensii Publice a precizat, în urma numeroaselor întrebări primite, că de la 1 septembrie 2024 condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă sunt cele din articolele 46-57 ale Legii nr. 360/2023.

Se aplică legea în vigoare, nu cea veche

Mulți beneficiari presupun că rămân valabile condițiile din decizia inițială. Nu este așa. La trecerea la pensia pentru limită de vârstă, condițiile se verifică potrivit legii în vigoare la data la care sunt îndeplinite, adică Legea nr. 360/2023, nu legea sub care a fost stabilită pensia de invaliditate. Acolo unde legea o cere, contează și stagiul de cotizare contributiv. De aceea, cifrele din decizia veche pot diferi de cele rezultate după recalculare.

Ce se ia în calcul

Textul legii, citat de CNPP, prevede că pensia se stabilește cu valorificarea eventualelor perioade de stagiu de cotizare realizate pe durata pensionării de invaliditate. Cine a lucrat și a cotizat în acea perioadă nu pierde această vechime.

Reversul este o schimbare mai puțin cunoscută. Potrivit unei analize publicate în iunie 2026, pensia de invaliditate nu mai reprezintă perioadă asimilată stagiului de cotizare, ca în legea anterioară, și nu mai generează puncte de pensie. Perioada de simplă încasare a pensiei de invaliditate, fără activitate și fără contribuții, nu mai produce aceleași efecte la calcul. Pentru cei care urmează să treacă la limită de vârstă, regula poate influența direct valoarea viitoare a pensiei.

Ce se păstrează

Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate păstrează un drept important: indemnizația pentru însoțitor continuă să fie plătită și după transformarea pensiei în pensie pentru limită de vârstă.

Când valoarea scade

Presa a relatat cazuri în care recalcularea a dus la sume mai mici. Un articol Newsweek despre un pensionar a cărui pensie ar fi scăzut cu aproximativ 700-800 de lei menționa și o regulă de protecție: dacă pensia pentru limită de vârstă rezultată din recalculare este mai mică decât pensia de invaliditate aflată în plată, beneficiarul are dreptul să păstreze pensia de invaliditate. Aceeași sursă notează că trecerea nu aduce întotdeauna un avantaj pentru pensionar. Cazurile individuale diferă, iar aplicarea regulii depinde de situația fiecărui dosar.

Ce pot face beneficiarii

*Verificați decizia de transformare și modul de calcul înainte de a o accepta ca fiind definitivă.

*Cereți explicații scrise. Dacă casa de pensii spune că nu sunt îndeplinite anumite condiții, puteți solicita clarificări scrise privind temeiul legal exact, adică articolul din Legea 360/2023.

*Păstrați dovezile stagiilor de cotizare realizate în perioada pensionării de invaliditate și pe cele nevalorificate anterior.

*Contestați decizia la casa teritorială de pensii dacă aveți dubii privind calculul, în termenele prevăzute de lege.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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