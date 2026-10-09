Bani în plus pentru pensionarii cu venituri mici: Cine primește până la 500 de lei în decembrie 2026

Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei primesc, în decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de venitul lunar al beneficiarului.

Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 23/2026 și se aplică atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de actul normativ.

Cine primește 500 de lei

Cei mai mulți bani îi primesc pensionarii cu venituri cumulate de până la 1.500 de lei inclusiv. Pentru aceștia, ajutorul acordat în decembrie este de 500 de lei.

Schema de plată este următoarea:

*până la 1.500 de lei inclusiv – 500 de lei;

*între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv – 400 de lei;

*între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv – 300 de lei.

Ajutorul total acordat în 2026 ajunge, în funcție de venitul beneficiarului, la 1.000, 800 sau 600 de lei. Banii sunt împărțiți în două tranșe egale, plătite în mai și decembrie.

Venitul din noiembrie contează

Pentru plata tranșei din decembrie, eligibilitatea este stabilită în funcție de veniturile din pensii cuvenite pentru luna noiembrie 2026.

În calcul intră pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionari. Dacă o persoană beneficiază de mai multe astfel de venituri, acestea se cumulează pentru stabilirea plafonului.

Nu sunt însă luate în calcul diferențele de drepturi bănești plătite în noiembrie, dar care se referă la perioade anterioare.

Banii se acordă automat

Pensionarii eligibili nu trebuie să depună cereri. Ajutorul este acordat din oficiu, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, iar plata este suportată de la bugetul de stat.

În cazul pensiei de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte. Suma este plătită integral chiar și atunci când veniturile din pensie aferente lunii noiembrie au fost acordate doar pentru o parte din lună.

Cine nu primește ajutorul

Există și o condiție legată de domiciliu. Sprijinul financiar este destinat pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii și care au domiciliul în România.

Pensionarii care au domiciliul, reședința obișnuită sau locul de ședere în străinătate nu beneficiază de acest ajutor.

Sumele acordate nu pot fi poprite și nu sunt luate în calcul la stabilirea anumitor plafoane pentru alte forme de sprijin social. Printre acestea se numără și plafonul utilizat pentru programul de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor.

Guvernul justifică acordarea banilor prin necesitatea sprijinirii pensionarilor cu venituri mici, în contextul creșterii prețurilor și al scăderii puterii de cumpărare.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal