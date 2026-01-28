De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în 2025, în creştere cu 12% faţă de anul 2024
Producătorul de brânzeturi De Colţeşti (Torockoi), din judeţul Alba, a terminat anul 2025 cu o cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei, în creştere cu 12% faţă de anul 2024.
„În 2026, rămânem pragmatici, investim prudent şi ne dorim o consolidare a relaţiilor cu băcăniile, magazinele premium şi restaurantele care valorifică brânzeturile locale în meniuri. În ultimii ani, am investit aproximativ 3,5 milioane de euro în fabrica din Colţeşti.
Astfel de investiţii au fost necesare şi strategice, cu un focus clar pe un depozit de maturare modern, care permite maturarea a 300 de tone de brânză”, a spus Robert Szakacs, administratorul afacerii De Colţeşti (Torockoi). În prezent, compania are aproape 70 de angajaţi, însă colaborăm şi cu specialişti externi”, afirmă Robert Szakacs, administratorul afacerii De Colţeşti (Torockoi).
Compania a fost fondată în 1994, având fabrica în satul Colţeşti (comuna Rimetea), judeţul Alba. Afacerea este astăzi la a doua generaţie şi a evoluat de la o mică afacere de familie la o fabrică reper pentru piaţa românească de brânzeturi maturate. În fabrica de aici, se procesează zilnic aproximativ 25.000–30.000 de litri de lapte, echivalentul a 60–80 de tone de produse pe lună.
În ultimii ani, compania a investit aproximativ 3,5 milioane de euro, bani proveniţi din creditare şi profit reinvestit, într-o cameră de maturare de aproximativ 300 tone şi în soluţii de îngrijire şi monitorizare permanentă, toate inspirate din practicile fabricilor de brânzeturi elveţiene.
Produsele De Colţeşti sunt prezente în comerţul tradiţional, în magazine specializate şi în băcănii, precum şi în reţele precum Carrefour naţional şi regional în Kaufland, Mega Image, Freshful şi Sezamo. Brandul operează, de asemenea, un magazin online B2C şi un punct ambulant de vânzare la Conacul Secuiesc.
Pentru 2026, compania anunţă întărirea canalului direct-to-consumer, cu accent pe comenzi recurente, pachete pentru familii şi, acolo unde logistica permite, formule de abonament, gândite pentru consumatori care urmăresc predictibilitatea şi consistenţa produselor din coş. De altfel, vânzările magazinului online reprezintă 2% din vânzările fabricii în 2025. Valoarea coşului mediu este de 200 de lei. În total, compania este prezentă cu produsele în 800 de magazine, acoperind judeţele Cluj, Alba, Sibiu, Mureş, Braşov, Bistriţa, Ilfov.
De Colţeşti este o companie deţinută de Szakacs Nimrod (50% din părţile sociale), Robert Szakacs (25%) şi Mihaila Noemi (25%), conform datelor de pe Termene.ro.
Foto: Facebook De Colțești – Torockoi
