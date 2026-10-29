Societate

De ce reprezintă pauzele active la birou un pas simplu către o viață mai sănătoasă

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 secunde

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De ce reprezintă pauzele active la birou un pas simplu către o viață mai sănătoasă

Petrecerea unui număr mare de ore la birou, în poziția șezând, poate avea efecte negative asupra sănătății, concentrării și stării generale de bine. Pentru a reduce impactul sedentarismului, Institutul Național de Sănătate Publică recomandă integrarea mișcării în rutina zilnică, prin gesturi simple, care pot contribui la menținerea sănătății și a nivelului de energie.

Petrecerea Divorțaților

Chiar și câteva minute de activitate fizică pe parcursul programului de lucru pot face diferența. Ridicarea periodică de pe scaun, efectuarea unor exerciții ușoare de întindere și schimbarea poziției corpului sunt modalități accesibile prin care angajații pot reduce timpul petrecut în mod continuu stând jos.

De asemenea, specialiștii recomandă alegerea scărilor în locul liftului, efectuarea unor scurte plimbări în timpul pauzelor sau al convorbirilor telefonice, precum și acordarea unei atenții sporite hidratării și menținerii unei posturi corecte la birou.

Pauzele active de 3–5 minute la fiecare oră reprezintă o măsură simplă pentru întreruperea perioadelor prelungite de sedentarism și pentru susținerea stării de bine pe parcursul zilei. Aceste momente de mișcare pot contribui la reducerea disconfortului asociat statului îndelungat pe scaun și la îmbunătățirea capacității de concentrare.

Adoptarea unui stil de viață mai activ nu presupune schimbări radicale, ci formarea treptată a unor obiceiuri sănătoase. Prin includerea mișcării în activitățile obișnuite de la locul de muncă, fiecare persoană poate face pași importanți pentru propria sănătate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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