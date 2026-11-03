FOTO | Cum s-a petrecut accidentul de pe DN 14B, la Lunca: Un șofer din Mediaș a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului
Cum s-a petrecut accidentul de pe DN 14B, la Lunca: Un șofer din Mediaș a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, la data de 3 noiembrie 2026, în jurul orei 09.56, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107, pe raza localității Lunca, a avut loc un eveniment rutier.
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Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constat că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism, pe direcția de mers Micăsasa – Lunca, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat în afara părții carosabile.
În urma evenimentului rutier, bărbatul a suferit leziuni corporale, fiind transportat, în vederea acordării de îngrijiri medicale, la Spitalul Municipal Blaj.
Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
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