Sport

Campioana CSM Unirea Alba Iulia, debut în Conference Cup, în Bazinul Olimpic, în 6-8 noiembrie 2026 | Adversari de calibru din Grecia, Spania și Ungaria, vezi programul

Dan HENEGAR

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Campioana CSM Unirea Alba Iulia, debut în competiția continentală, cu adversari de calibru din Spania, Grecia și Ungaria. În Bazinul Olimpic din Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie. 

În weekend, în perioada 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminine, găzduiește o grupă din turul I preliminar al Conference Cup, a treia competiție continentală ca importanță.

Petrecerea Divorțaților

Gruparea din Cetatea Marii Uniri se bate pentru calificare cu adversari extrem de puternici, CE Mediterrani (Spania) și două mai vechi cunoștințe NC Chania (Grecia, cu care a pierdut, scor 7-9, în martie, la Atena, la turneul final 8 al Conference Cup), Uni-Gyor GYVSE (Ungaria, oponenta din Danube Cup). Primele două clasate din fiecare grupă (în total 8 echipe) se vor califica în turul al doilea preliminar al Conference Cup, alături de 8 echipe provenite din calificările pentru Euro Cup.

Programul turneului este următorul:

*vineri, 6 noiembrie, ora 17.00: CE Mediteranni – Uni-Gyor; ora 19.00: UNIREA Alba Iulia – NC Chania;

*sâmbătă, 7 noiembrie, ora 17.00: Uni-Gyor – NC Chania; ora 19.00: CE Mediterrani – UNIREA Alba Iulia;

*duminică, 8 noiembrie, ora 9.00: NC Chania – CE Mediterrani; ora 11.00: UNIREA Alba Iulia – Uni-Gyor.

Formația pregătită de Ovidiu Pocol domină categoric în ultimii ani polo-ul feminin autohton, instaurându-se o hegemonie. CSM Unirea Alba Iulia a câștigat în ultimele două sezoane eventul național, ediția curentă debutând cu al treilea trofeu la rând adjudecat în Cupa României, la Focșani(singurul meci oficial al sezonului. Pentru al doilea an consecutiv, CSM Unirea Alba Iulia va lua startul în Conference Cup. În acest an, uniristele au realizat cea mai impotantă performanță din istoria clubului în sportul pe apă, accederea în turneul final al celei de-a treia competiții continentale însemnând și cel mai bun rezultat din istorie al unei echipe românești feminine.

Foto: Lucian DANCIU

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