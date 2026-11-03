Câtă birocrație îi ține pe profesori departe de catedră? Studiu național pentru simplificarea activității din școli

Institutul de Științe ale Educației derulează un studiu național care urmărește să identifice și să evalueze sarcinile administrative ce îngreunează activitatea profesorilor, în vederea eliminării documentelor inutile și simplificării procedurilor din școli. Primele rezultate sunt așteptate la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor.

Cercetarea va analiza sursele birocrației din sistemul de învățământ, de la metodologiile stabilite de Ministerul Educației și cerințele inspectoratelor școlare până la solicitările altor instituții, procedurile interne și practicile administrative introduse de-a lungul timpului.

Potrivit ministrului Educației, Sorin Costreie, studiul a început cu organizarea unor grupuri de discuții cu profesorii și a unor interviuri cu directorii de școli. Următoarea etapă va fi una cantitativă și va presupune realizarea unui sondaj în 180 de unități de învățământ. Vor participa directori și cadre didactice, iar inspectorii școlari vor fi, de asemenea, consultați.

Analiza va urmări ce documente și sarcini administrative trebuie să întocmească profesorii, prin ce mecanisme ajung acestea să le consume timpul și în ce perioade ale anului școlar se înregistrează cele mai mari aglomerări de activități birocratice.

Scopul este ca măsurile de debirocratizare să fie fundamentate pe date concrete, astfel încât să fie eliminate sau simplificate procedurile care nu sunt indispensabile, fără a afecta documentele necesare bunei funcționări a școlilor. Ministrul a atras atenția că timpul alocat birocrației se reflectă direct în diminuarea timpului disponibil pentru predare și pregătirea lecțiilor.

Bursele sociale și reorganizarea ministerului, printre temele dezbaterii despre debirocratizare

Reducerea sarcinilor administrative din învățământ a fost inclusă printre prioritățile anunțate de ministrul Educației, alături de descentralizarea sistemului. Sorin Costreie a susținut că școlile trebuie să aibă mai multă libertate de adaptare la nevoile comunităților, iar profesorii să fie degrevați de activitățile birocratice care îi îndepărtează de activitatea didactică.

O propunere concretă vizează transferarea responsabilității pentru gestionarea burselor sociale către Ministerul Muncii. Ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin-Gabriel Ionescu, a explicat că această variantă este analizată pentru a reduce volumul de muncă administrativă din școli.

La rândul lor, sindicatele din educație au solicitat modificări legislative prin care evaluarea dosarelor pentru bursele sociale să fie preluată de autoritățile locale, prin direcțiile de asistență socială. Reprezentanții sindicali au invocat atât timpul consumat de profesori cu verificarea documentelor, cât și problemele legate de accesul la date prin platforma ANAF.

În paralel, au fost aduse în discuție și modificări ale structurii Ministerului Educației, Sorin Costreie susținând separarea administrativă a învățământului preuniversitar de cel universitar, pentru o gestionare mai eficientă a celor două domenii.

Rezultatele studiului național ar urma să ofere o imagine mai clară asupra volumului real de muncă birocratică din școli și să fundamenteze viitoarele decizii privind simplificarea activității profesorilor.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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